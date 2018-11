11 obligaciones y prohibiciones para los proveedores financieros en El Salvador

Bancos, cooperativas, cajas de crédito, aseguradoras y casas comerciales que venden por financiamiento sus productos están obligados a cumplir con obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Protección al Consumidor.

Claudia Salmerón, de la Defensoría del Consumidor, estuvo en una Facebook Live donde dio detalles del tema a la audiencia de La Prensa Gráfica.

La Ley de Protección al Consumidor con las reformas realizadas en 2018 puede consultarse en este enlace.

Obligaciones y prohibiciones de proveedores

1. Los proveedores de servicios y productos financieros solo pueden cobrar comisiones si esos cargos están debidamente definidos en los contratos. "Todo generador de cobro debe estar en el contrato y explicar a qué obedece", aseguró Salmerón.

Además, las comisiones que se cobren no solo deben estar en el contrato, sino que deben ser justificadas al estar brindando un servicio adicional. Por ejemplo, no procede cobrar una comisión por desembolso al dar un crédito, pues no hay un servicio extra. "Es inherente al producto, no puede existir el crédito sin que haya desembolso", explicó. Todo esto está definido en el artículo 12-A de la ley.

2. Los proveedores tienen la obligación que cuando un consumidor termina de pagar un crédito se le debe entregar todo lo que ha firmado, como carta de cancelación, pagarés y documentos de obligación firmados al inicio de la contratación.

3. Se deben mantener las condiciones de un contrato mientras dure. No se pueden cambiar las condiciones de formar unilateral, pues es ilegal. "Uno o cinco años después de un crédito no se puede decir que ya no será a 10 años, sino que a 15", expuso la delegada de la Defensoría del Consumidor.

Es diferente si un consumidor se acerca a la entidad financiera y ambas partes pactan términos de un contrato, como puede suceder cuando un cliente no puede pagar una cuota. Se debe tener cuidado con los costos que para las personas pueden implicar ese tipo de cambios en contratos.

4. Todos los proveedores tienen la obligación de asumir la responsabilidad por actos culposos o dolosos de su personal al momento de la contratación o durante la vigencia de un crédito.

5. Los intereses deben ser cobrados según año calendario para evitar cobros indebidos. Ningún proveedor puede cobrar de manera anticipada intereses no devengados. El consumidor puede pagar anticipadamente su crédito sin que se le cobre una penalidad, únicamente pagar el capital de su crédito. Por este punto se ha sancionado a entidades financieras, dijo Claudia Salmerón.

6. Los proveedores están obligados por la ley a entregar hasta tres veces al año su historial de crédito. Este servicio es gratuito.

7. Es obligatorio que los bancos publiquen mes a mes sus tasas de intereses, comisiones, precios de recargos y concepto por el que lo cobran. Deben publicarlo en medios de comunicacion y la Defensoría invita a que los consumidores estén pendientes de esta información.

8. Al contratar un crédito hipotecario, crédito personal o tarjeta de crédito el banco debe entregar una carta de comunicación con la información de cómo se está contratando el crédito, el monto, la tasa de interés, plazo, forma de pago, cuotas (cuánto se paga de de capital y cuánto de interés) y cuánto se cancela de seguro.

9. Tienen prohibido imponer al notario que hará el contrato o cuál será la compañía de seguro al contratar un seguro de vida o daños en un crédito hipotecario.

10. Está prohibido emitir productos (como tarjetas de crédito) que no han sido solicitados.

11. Todos los consumidores tienen derecho a denunciar: tienen 90 días para ir donde el proveedor de tarjetas de crédito si no están conformes con su estado de cuenta. El proveedor tiene 30 días de plazo para solucionar el problema si se trata de un proceso a nivel local y tiene 120 días si es una transacción internacional.

Quienes tengan una denuncia pueden presentarla a la defensoria del consumidor en defensoria.gob.sv.

Además de lo expuesto por Salmerón, las personas hiceron sus consultas en vivo. Los invitamos a ver el video completo para tener más información.