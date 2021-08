$29,000 mill. en pérdidas dejan los desastres en Latinoamérica

Los efectos de los desastres han generado $108,000 millones en pérdidas agrícolas y ganaderas en todo el mundo entre 2008-2018 (según datos de la FAO), solo en Latinoamérica $29,000 millones. Las tormentas Cristobal y Amanda, por ejemplo, causaron pérdidas de $6 millones el año pasado en cultivos de hortalizas y frutas según la Federación de hortalizas y frutas de El Salvador.

La comprensión de los riesgos de desastres fue uno de los temas abordados en el cuarto Seminario "Construyendo resiliencia: Comprender el riesgo de desastres" organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta es una de las prioridades determinadas por el Marco SENDAI para la reducción de Desastres adoptada en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) en 2015.

"No se puede gestionar lo que no se conoce. Cualquier política pública o proyecto de inversión requiere de contar con la información que oriente la priorización de acciones y permita evaluar su eficiencia y retorno. De la misma manera, no podemos implementar una política proactiva si no conocemos las pérdidas probables que puedan ocasionar los desastres", explicó Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID.

"La información sobre el riesgo de desastres es un bien público, imprescindible para guiar adecuadamente las decisiones del sector público, sector privado y comunidades. La inversión en conocimiento de riesgo es una de las más rentables para la región, por cada dólar invertido evitamos $7 en pérdidas", añadió Bonilla.

El representante del BID informó que el banco ha consolidado el curso abierto de Análisis del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura y se han capacitado a la fecha más de 2,700 personas de 25 países.

"La experiencia de apoyar a diferentes países en procesos de reforma para mejorar la gobernanza nos ha mostrado que aunque los retos técnicos son importantes son los retos institucionales la principal limitante para poder avanzar en una agenda en esta temática. Solo el 30 % de los países de nuestra región cuenta con marco normativo que mandate compartir la información necesaria para los estudios de cambio climático", dijo.

Estos seminarios tienen como objetivo aprender cómo hacer sostenible el conocimiento del riesgo a través de modelos institucionales novedosos ya habilitados que se sustentan en alianzas entre el sector público, universidades y sector privado para afrontar los retos que generan los desastres.

Cecilia Ixcapa, directora de análisis y gestión del riesgo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de México, construido con el apoyo del gobierno de Japón luego de los terremotos de 1985, explica que aunque han tenido convenios con diferentes universidades "ellas generan conocimiento y publicaciones científicas no tanto enfocados en la solución de un problema nacional", dijo.

La evaluación de los riesgos también exige un inventario de los elementos expuestos a una amenaza natural, es decir, identificar la población, infraestructura, actividades económicas y recursos naturales que se pueden ver afectados así como su vulnerabilidad. Ixcapa explica que han dejado esa responsabilidad a los gobiernos locales. "Hay esa desconexión que yo me atrevería a decir que existe en todos los países: la información existe sin embargo, el tema de compartir información es complicado", dijo la experta.