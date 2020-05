350 mil empleos están en riesgo si continúa el encierro económico en El Salvador, dice Cámara de Comercio

Continuar con la cuarentena especial más allá del plazo original de 15 días dejaría en riesgo unos 350 mil empleos, de acuerdo a gremiales de la empresa privada por lo que insisten en la necesidad de protocolos y el calendario de apertura de la economía.

Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) dijo en una entrevista en Canal 33 que se ha hecho una nueva encuesta entre empresas que se dará a conocer el martes.

"Si no teneos un calendario de apertura en los próximos días y se extiende una cuarentena irresponsable, es decir una cuarentena casi de cierre total como la tenemos ahorita, hay en riesgo 350 mil empleos", afirmó.

Salvadoreños se manifiestan con cacerolas ante inconformidad por el manejo del coronavirus en el país

Agregó que algunos sectores, como el textil y confección que genera 120 mil empleos, y los call center que generan 30 mil, están perdiendo contratos de trabajo o volúmenes de llamada hacia Honduras y Guatemala que solo aplicaron cierres parciales.

Ayer había una reunión programada entre las gremiales y el Ministerio de Trabajo para la firma de los protocolos para operar que estas ya habían presentado y que habían sido revisadas.

Sin embargo, esta reunión se canceló, después que tanto la Camarasal, como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y otras organizaciones no empresariales, reununciaran al comité fiscalizador para el uso de los $2,000 millones en deuda que la Asamblea Legislativa aprobó para que el Ejecutivo enfrentara la crisis del covid-19.

Hasbún señaló que a nivel técnico se ha colaborado muy bien con el Ministerio de Trabajo, por lo que llamó a retomar las reuniones. Esta semana también tendrían que haber discutido la gradualidad para reabrir la economía, de acuerdo a declaraciones tanto de ANEP, como del titular del Trabajo tras la reunión de la semana pasada.

"La economía se va a abrir, no porque la gente no quiera cumplir la cuarentena, sino porque la gente ya está desesperada, si no hacemos esto, la responsabilidad de todos esos infectados va a ser del Gobierno, porque no está dando los lineamientos autorizados a los sectores", agregó Hasbún.

Por otra parte, Javier Simán, presidente de ANEP, dijo en una entrevista en Canal 21 que "como sector privado no vamos a apoyar otra cuarentena restrictiva como la de estos días, creemos en una cuarentena voluntaria".

Después de la renuncia al comité fiscalizador de los fondos, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que desconocía a Simán como presidente de ANEP, algo que, de acuerdo a Simán, violaría convenios que El Salvador ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ya durante la administración del FMLN el Gobierno fue señalado por la OIT por no respetar los principios de diálogo tripartito, es decir con empresarios y trabajadores.

"Los canales de comunicación con el gobierno se mantienen abiertos, yo no guardo ningún resentimiento, ni malestar (...) siempre los gobiernos tienen que trabajar de la mano con el sector privado, es innegable que debe haber una buena relación, mira el caso de Guatemala", dijo Simán.

La confrontación además deteriora la imagen del país ante posibles inversionisas, sobre todo cuando el país necesita ir a buscar confrontamiento. Una imagen favorable se traduce en deuda menos cara, mientras que una percepción negativa implica pagar más intereses cada año.

"Yo ya perdí de la cuenta de las instituciones que el presidente de la República a descalificado de una forma u otra a través de Twitter", dijo Federico Hernández, director ejecutivo de la CAMARASAL y señaló que eso envía un mensaje de volatilidad a los inversionistas.

Además, que el Gobierno ha acumulado muchas denuncias por violar derechos humanos a nivel internacional, lo que afecta la percepción de riesgo.