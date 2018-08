397 jóvenes ya se graduaron del Centro ¡Supérate! Hilasal

Unos 397 jóvenes han concluido sus estudios en el programa que desarrolla el Centro ¡Supérate! Hilasal. Ayer 63 becarios de segundo año celebraron la feria de logros The Power of Giving Back, en la que compartieron resultados obtenidos luego de desarrollar proyectos e impartir talleres de educación, tecnología, emprendimiento, medio ambiente y cultura en comunidades y centros escolares.

¡Supérate! es un programa de responsabilidad social empresarial que fue creado en El Salvador por la Fundación Sagrera Palomo en Hilasal en 2004.

Este apunta a que jóvenes de escasos recursos, pero con alto rendimiento académico, se formen en inglés, computación y temas relacionados con valores. Con el apoyo de USAID, el programa cuenta con siete centros, todos auspiciados por alguna empresa. El Centro ¡Supérate! Hilasal cuenta actualmente con 167 estudiantes activos, su primera promoción es de 2007. La feria de ayer, que tuvo el eslogan "when we share, we grow together" (cuando compartimos, crecemos juntos), permitió a los 63 becarios de segundo año compartir con los visitantes las actividades que desarrollaron a través de uno de los ejes de la cultura ¡Supérate!: Giving Back.

Durante su paso por el programa, los estudiantes reciben tres horas al día de clase de forma complementaria a la educación del sistema público.

La feria de logros se convierte en la oportunidad ideal para compartir con los visitantes los avances de los becarios en su segundo año de estudios en las áreas de inglés, computación y valores.

"Estoy verdaderamente orgullosa del trabajo que hasta hoy hemos realizado. También me llena de orgullo mostrar nuestros proyectos, ya que cada uno de ellos lleva dedicación y mucho empeño por parte de todos nosotros. Me siento muy feliz porque durante este tiempo de preparación hemos crecido personalmente", dijo Fátima Hernández, estudiante.

A la actividad llegaron representantes de la junta directiva del programa ¡Supérate!, directores de centros escolares a los cuales los jóvenes asisten, padres de familia y aliados, como USAID y Microsoft.