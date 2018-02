5 consejos para cuidar tu presupuesto mensual

Cada mes hay diferentes pagos y compras que debes realizar. Y si no llevas un buen control de los gastos mediante un presupuesto balanceado, en ocasiones no te será posible ahorrar o no te alcanzará el dinero. La importancia de saber cómo administrar las finanzas es primordial para evitar problemas financieros.

Para prevenir lo anterior, practica los siguientes consejos que Banco Agrícola te comparte para cuidar tu presupuesto mensual y tomar las mejores decisiones económicas para tu hogar.

1. CREA TU PRESUPUESTO DEL MES

Definitivamente debes calcular tus finanzas. Elabora un presupuesto para que hagas un mejor uso de tu dinero. Detalla por escrito cuánto ganas, después de los descuentos de ley, y cuál es tu capacidad de pago ante productos y servicios básicos. Toma en cuenta gastos fijos e imprevistos.

2. HAZ UN PLAN DE AHORRO

Adopta el hábito de ahorrar e involucra a tu familia. Por ejemplo, a los pequeños del hogar enséñales a depositar dinero en la alcancía; al llenarla pueden abrir una cuenta de ahorro para que el capital esté más seguro. Como adulto, puedes optar por un plan de ahorro mensual programado para gastos que harás en un futuro.

3. COMPARA PRECIOS Y BUSCA OFERTAS

No necesitas visitar todas las tiendas para detectar aquellos productos en oferta, puedes consultar las redes sociales y páginas web para conocer los establecimientos en los que más te convenga gastar. Comprar en oferta te ayudará a ahorrar. También puedes aprovechar los descuentos y promociones que te ofrecen las tarjetas de crédito y débito por comprar en algunos establecimientos.

4. CANCELA RECIBOS A TIEMPO

Paga a tiempo tus recibos, incluyendo tus tarjetas de crédito. Antes de encontrarte con cargos en tus recibos, cancélalos antes del día estipulado, así te ahorrarás aquellos pagos que se establecen por mora. Utiliza de forma conveniente los pagos en línea, que también te ahorrarán tiempo y dinero.

5. PIENSA EN EL FUTURO

Ya sea que adquieras algún seguro para la educación de tus hijos o que ahorres para tu jubilación, ambas propuestas son muy buenas para no tener que preocuparte de tu futuro económico ni del de tu familia.