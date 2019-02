5 niños exitosos que ganan más de $200 mil al año

Getty Images Cory Nieves hizo que sus galletas se convirtieran en un negocio exitoso.

Todos tienen menos de 17 años y parecen divertirse mucho con lo que hacen.

Pero además sus cuentas bancarias ya alcanzaron las seis cifras.

Tal vez uno de los casos más famosos es el de Ryan, de 8 años, que el año pasado logró hacer una fortuna con su canal de YouTube: Ryan ToysReview en el que publica videos casi todos los días y habla sobre juguetes.

En solo 2018, el niño acumuló US$22 millones.

https://www.youtube.com/watch?v=hcPYiV58ess

Sin embargo, no todos ellos amasan su fortuna en esta plataforma online.

Aquí les dejamos cinco ejemplos de niños y adolescentes cuya visión por los negocios los convirtieron en exitosos empresarios.

1. Marsai Martin

Getty Images Marsai Martin es la primera directora ejecutiva de Hollywood con solo 14 años.

Esta niña actriz de 14 años es la productora ejecutiva más joven de la historia de Hollywood.

Marsai Martin es la estrella de la serie estadounidense "Black-ish" sobre una familia afroamericana de clase media alta en Estados Unidos.

Pero ahora también actuará y producirá la película "Little" , que se estrena este año.

https://www.youtube.com/watch?v=Dk6jGQXx3o0

"Esta es la primera película en la que estoy delante y detrás de la cámara", le dijo al canal de entretenimiento ET. "Y no va a ser la última", dijo confiada.

Y solo con este trabajo ella se aseguró un contrato de US$200.000 con la posibilidad de sumar US$300.000 adicionales según el dinero que recaude el film, informó TMZ.

2. Cory Nieves

Getty Images Cory Nieves empezó con el negocio cuando tenía 6 años.

¿Quién de niño no quiso alguna vez ser el dueño de su propia fábrica de galletas?

Cory Nieves lo convirtió en realidad.

Tiene 15 años y es el director ejecutivo de Mr Cory's cookies , pero empezó con el negocio cuando solo tenía seis (con la ayuda de su mamá, claro), en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Cory Nieves quería ahorrar dinero para comprarle un auto a su madre y para ello comenzó a vender chocolate caliente en su barrio, aunque más tarde se cambió a la venta de galletas y el negocio fue un éxito.

En 2017, Mr Cory's obtuvo una inversión de US$100.000 , luego de que madre e hijo aparecieron en el programa estadounidense "The Profit" (El socio), en el que se ofrece ayuda financiera a pequeños negocios. Ese mismo año, la compañía vendió 50.000 galletas.

En la actualidad comercializa dos tipos de galletas, con chocolate y de azúcar. Las dos docenas las vende a US$25,95 y tienen envío a domicilio.

3. Mosiah Bridges

Getty Images Mosiah Bridges alcanzó un acuerdo para vestir a 30 equipos de la NBA con sus corbatas y moños.

Este joven de 17 años ya es todo un veterano en los negocios.

A los nueve, creó Mo's Bows , una marca que fabrica corbatas y corbatines para hombres (que van de US$15 a US$50), después de que no encontrara uno con suficiente estilo para sus gustos.

Así que comenzó a hacerlos con sus propias manos y con la ayuda de su abuela.

El negocio de venta comenzó a prosperar y apareció en un par de programas de televisión en Estados Unidos que le dieron más visibilidad. Entonces recibió asesoramiento del empresario estadounidense Daymond Garfield.

Y en 2017 firmó un contrato de siete cifras para fabricar corbatas y corbatines para los jugadores de 30 equipos de la NBA.

"Decidieron que yo era un tipo genial que hace corbatas geniales", le dijo por ese entonces a Business Insider .

Hasta 2018, Mo's Bows vendió más de US$600.000 en productos.

4. Mikaila Ulmer

Getty Images Mikaila Ulmer firmó un contrato millonario que le permitió vender su limonada en cientos de tiendas de Estados Unidos.

Las limonadas de Mikaila Ulmer se venden en más de 500 tiendas en Estados Unidos.

Con apenas 13 años, la directora ejecutiva de la compañía Me & The Bees Lemonade, tiene un trabajo de tiempo completo y hacer con balance con la escuela no le es nada fácil.

Ulmer comenzó a hacer limonada para vender en su puesto en Texas con cuatro años. Y luego el producto empezó a tener agregados de miel y semillas de lino.

El gran salto del negocio se produjo cuando Mikaila tenía apenas nueve años. En ese momento firmó un contrato de US$11 millones para vender su producto a la cadena Whole Foods.

Desde entonces, su negocio no dejó de crecer incluyendo más tipos de limonada y otros productos como para proteger los labios.

En la actualidad, Ulmer lleva adelante la compañía junto a sus padres y realiza conferencias sobre emprendimientos y liderazgo empresarial.

5. Ryan Kelly

Getty Images Las golosinas saludables para perros resultaron ser un gran negocio para Ryan Kelly.

Ryan Kelly, de 14 años, siempre estuvo muy preocupado por la salud y los gustos de su perro Barkley.

Entonces cuando tenía 10 años pidió ayuda a su madre y juntos idearon golosinas saludables para la mascota familiar.

Pero necesitaban financiamiento para llevar el negocio a una escala mayor, así que se presentaron en el programa de televisión "Shark Tank", que financia emprendimientos y lo consiguieron.

Desde entonces, las ganancias pasaron de US$800 a seis cifras , según publicó Inc en 2015.

En la actualidad, el negocio Ry's Ruffery vende por internet golosinas para perros de varios sabores como queso, maní y manteca, y calabaza con manzanas.

