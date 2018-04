5,305 personas ya retiraron un anticipo de su ahorro para la jubilación

La reforma al sistema de ahorro de pensiones consistió en varios mecanismos, cuyo fin es garantizar más rentabilidad y duración de los fondos de los trabajadores para la jubilación, así como medidas para la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno.

Además, también incluyó la posibilidad de hacer un “autopréstamo”, es decir, un mecanismo para retirar un anticipo del saldo que cada cotizante mantiene en su cuenta en la AFP.

“Los afiliados podrán acceder anticipadamente al saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones, previo a la fecha de cumplimiento del requisito de edad al que se refiere el Artículo 104 de esta ley”, dice la reformada ley del sistema de pensiones.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS) informó que entre el 17 de noviembre y el 18 de febrero 5,305 afiliados ya hicieron uso de ese mecanismo.

Cada afiliado al sistema de pensiones puede solicitar hasta un máximo del 25 % del saldo de su cuenta de ahorro para pensiones, es decir, lo que se le ha descontado de su salario, en el caso de las personas del sector formal, más las aportaciones de su empleador y menos la comisión de la AFP.

La cuenta de ahorro también incluye la rentabilidad generada, es decir, las ganancias que han dejado las inversiones que las AFP han hecho con el dinero del trabajador en base con lo que la ley permite.

La gremial, que representa a AFP Crecer y AFP Confía, detalló que en total se han desembolsado $31.2 millones en el período como anticipos de saldo. El mecanismo ha sido más utilizado por mujeres, con un total de 3,124; mientras que los hombres suman 2,181. Esto significa que en promedio cada afiliado, hombre o mujer, ha retirado $5,880.

El anticipo de saldo no está abierto a todos los cotizantes, aún, puesto que hay una serie de requisitos a cumplir, como haber cumplido con por lo menos 10 años de cotizaciones laborales.

Quienes pueden acceder primero son los que están más cercanos a su edad de retiro. Así, en 2017, el mecanismo estaba disponible para las mujeres con una edad cumplida desde 53 años o más y los hombres de 58 años o más. Las edades de retiro son 60 años en el caso masculino, y femenino, 55.

Para este año pueden acudir a hacer un retiro las mujeres con 51 años cumplidos y los hombres de 56 años de edad. Los otros requisitos que se piden son una cuenta de banco, el DUI, el NIT y presentarse en la AFP en donde el afiliado tiene su ahorro.

A enero de este año, según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) habían 432,131 afiliados al sistema de ahorro de pensiones con 50 años cumplidos o más, de más de 3 millones de afiliados. Es decir un 14 %. El rango de edad en donde hay más cotizantes es 20 a 24 años, con unos 524,935.

En 2019, se incorporarán por ley a este beneficio las mujeres desde los 49 años y los hombres desde los 54 años de edad en adelante. Para 2019, podrán hacer uso las mujeres con edades desde los 47 años y más y los hombres desde los 52 años.

Mientras que para 2021, pueden aplicar las mujeres desde los 45 años en adelante y los hombres de 50 años. En 2023, podrán acceder al anticipo todas las mujeres independientemente de su edad y los hombres desde 42 años de edad cumplidos en adelante.

A partir de 2024, todos los afiliados podrán hacer uso del anticipo independientemente de la edad, siempre que se cumpla con el requisito de los 10 años cotizados y que haya ahorrado.

Reintegrar el saldo

Para poder acceder a los beneficios de la jubilación, las mujeres deben tener 55 años y 60 años los hombres, esto significa que para ese entonces deben haber devuelto el dinero que retiraron. La ley establece que es el trabajador el que puede definir cómo quiere pagar el “autopréstamo”.

No obstante, de no pagar el anticipo y la rentabilidad que ese dinero dejó de recibir, la persona no podrá jubilarse aunque tenga la edad requerida y esperar un plazo que puede llegar hasta los cinco años en el caso de que no se haya reintegrado menos del 20 % de lo que se retiró en un inicio.

En el caso de que al momento de la edad de retiro se haya pagado más de 20 % pero menos de 40 % de lo que se anticipó, el tiempo de espera será de cuatro años. Si se abonó más del 40 % pero menos del 60 %, la jubilación solo se postergará tres años.

Si el pago es mayor del 60 % pero menor a 80 %, la edad de retiro pasaría a ser dos años más tarde de los 55 para las mujeres y 60 para hombres. Mientras que si el trabajador ha pagado más del 80 %, pero hizo la devolución completa, solo esperaría un año más.

El anticipo del saldo fue una de las propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP) que incluía a representantes del sector empresarial, sindical y a un tanque de pensamiento.

La reforma que aprobaron los diputados el año pasado tomó varios elementos de la propuesta de la ICP como diversificación de las inversiones que las AFP pueden hacer con los ahorros de los trabajadores ,un cambio se hizo con el fin de poder generar más rentabilidad para que la cuenta de ahorro crezca más.

Anticipo del saldo

Para acceder a este beneficio se debe de contar con 10 años de cotizaciones, y tener cumplidos en 2018, 51 años para las mujeres y 56 para los hombres. Los requisitos de edad se irán reduciendo. De no devolver el anticipo a la edad de retiro, se tendrá que esperar para jubilarse.

$31.2mill

es lo que han desembolsado las AFP como anticipo del saldo de la pensión hasta febrero.

2024

es el año en el que el anticipo del saldo estará disponible para afiliados de todas las edades.

14%

de los afiliados al sistema de ahorro de pensiones tenía 50 años o más para enero de 2018, según la Superintendencia del Sistema Financiero.

25%

es el máximo que alguien puede retirar como anticipo de su cuenta de ahorro para pensión.