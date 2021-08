770 empresas y 24,139 empleos sin recuperarse

En términos de empleo y empresas, el país experimentó graves daños durante el 2020, entre ellos el cierre de 1,700 empresas y la pérdida de más de 70,000 empleos, así informó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) según datos oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) presentados en su último informe económico.

La ANEP explicó que, a la fecha, aunque se han reportado 930 empresas recuperadas y 47,000 empleos, pero aún faltan 770 empresas y 24,139 empleos del sector privado. "770 empresas continúan sin aportar a la seguridad social, quizá están cerradas, con baja producción o incluso porque hayan quebrado", dijo Waldo Jiménez, gerente económico de ANEP.

"En 2020 la economía salvadoreña cayó un 8 %, sería positivo recuperar este año ese 8 %, pero lo mejor sería que ese nivel de crecimiento se replicara en los próximos años", añadió Jiménez.

La ANEP reconoció que las exportaciones y remesas (que han sido pilares vitales de la economía salvadoreña en los últimos 20 años) han contribuido a esta recuperación ya que a julio de este año sumaron $4,285 millones y $3,846 millones respectivamente, según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva.

"A partir de las remesas y las exportaciones al país le está yendo bien. Las remesas están creciendo hasta en un 40 %, superando la metas esperadas", añadió.

Por otro lado, la economista Merlin Barrera explica que en el país "no existe una política clara orientada a la generación de nuevas empresas, lo que están dando es dinero y apoyo a emprendimientos que se entiende es poner un carwash o una venta de verduras, que es positivo pero no es el empleo que este país necesita, sino em pleo formal que requiere competencias y eso no hay", dijo.

"Las exportaciones a julio, con relación a julio 2020, crecieron un 45 %; pero cuando se miden las exportaciones de 2021 a julio de 2019, solo ha crecido 8 %. Otro dato interesante es que si bien las exportaciones en ingreso han crecido 45 % en volumen solo han crecido 10 %, quiere decir que esa mayor cantidad de ingreso por exportaciones es por precio y no porque estemos exportando más productos", dijo la economista.

Como conclusión, "las empresas se están manejando con los empleos que ya tienen, pero nuevos no se están generando", añadió.

FUSADES, por su parte, dijo en recientes informes que el 90 % de las remesas recibidas se utilizan en consumo corriente, muy poco en inversiones como emprendimientos. Jiménez por su lado, ve lo positivo del consumo, significa que "el comercio también está creciendo de forma importante".

Sin embargo, añade que dicha recuperación está siendo "desigual" en el sentido de que sectores como el agrícola y agroindustrial manifiestan muchas dificultades para crecer debido al alza de los insumos y la competencia desleal.