A un año de la cuarentenael país no recupera 6,495 empleos

A más de un año que fuera decretada la cuarentena por el covid-19, todavía hay miles de salvadoreños que se encuentran desempleados en el país, así lo confirman cifras del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que a marzo registró 6,495 cotizantes menos, en relación a febrero de 2020, cuando inició el cierre de la economía.

Al 31 de marzo de 2021, el SAP contaba con 734,429 cotizantes, en febrero de 2020, la cifra era de 740,924. Tras la paralización de la economía para contener los contagios, este indicador, descendió en 79,900 entre marzo y junio de 2020.

Los sectores productivos que mayor baja de empleos presentaron en 2020, fueron el textil y confección con una reducción del 6.4 %, al reportar 5,101 empleados menos, entre enero y septiembre, según cifras de la Asociación de Salvadoreña de Industriales (ASI). El sector de alimentos reportó 2,444 empleos menos, en el mismo periodo del año pasado.

En marzo, el sistema sumó 10,253 cotizantes, luego de que febrero había terminado con números negativos. El economista Mario Magaña relaciona esta alza con el aumento del turismo interno por la Semana Santa.

"Es de recordar que a finales de año se tuvo una subida por el tema de la Navidad, luego hubo un bajón y en marzo hubo otra subida por la semana Santa y por el turismo interno y eso ayudó a bastantes restaurantes y negocios a mejorar su nivel de empleo. Hay que seguir monitoreando esto mes a mes", explicó.

Magaña considera que la principal preocupación en materia económica es la recuperación del empleo. "Si se pierden empleos o no se generan los que la economía necesita, hay una demanda apagada y todo eso afecta la cadena de compra y producción", dijo.

El Salvador necesita generar al menos 50,000 empleos por año, para los bachilleres o universitarios que entran al mercado laboral una vez se gradúan, sin embargo solo genera entre 20 y 30,000 empleos anuales.

"En la medida que se logre una vacunación masiva en el más corto plazo se seguirán reactivando sectores, entonces en la medida que mejoren sus ventas van a generar más empleos y gradualmente vamos a ir llegando a lo que teníamos el año pasado", agregó.

"Sin pandemia no se ha logrado alcanzar esa cifra. El año pasado fue grave porque no solo no se generaron sino que se perdieron, realmente es una situación difícil para muchos de los hogares", señaló.

El presidente de Membreño Consulting, Luis Membreño, coincidió en que el problema de generación de empleos en El Salvador es endémico no algo que surgió con la pandemia. "Desde hace décadas ha tenido un déficit de empleos teniendo en cuenta que la economía crece a tasas muy bajas. Comparando contra 2020, las cifras siempre serán mucho mejor porque fue tan grande la caída que cualquier cosa será positiva", expuso.

"Siempre hay un rezago porque cada año se necesitan 50,000 empleos más, entonces no hay forma de alcanzarlo, al menos que se comiencen a generar 100,000 al año", agregó el economista, quien asegura que precisa un diálogo conjunto entre el Gobierno y sector privado, "con una definición de cómo habrá confianza para generar inversión".

Membreño estima "que con suerte en algún punto del año, se logre la cifra de empleos que se tenía hasta 2019".

"Todavía hay mucha incertidumbre con esto de la vacunación y recuperación de la economía de Estados Unidos y Europa, pero creo que habría posibilidad de que en el segundo semestre de 2021, se recuperara el nivel de 2019, pero no es para congratularnos sino que para pensar cómo se hará para generar empleos a una velocidad mayor y compensar las pérdidas de 2020 y lo que se está perdiendo en 2021, en la medida que no generan empleos adicionales", resaltó.

Según estimaciones del economista Claudio de Rosa, la recuperación de empleos podría llevar hasta 6 años, si no se ejecutan las acciones necesarias.

"Cuando vemos la generación de empleos en la gran recesión del año 2009, se perdió una cantidad de empleos menor a la que hemos perdido ahora y resulta que pasados cinco años, recién se estaba llegando al nivel de empleo formal previo a la crisis, por consiguiente sí hubo un mayor número de empleos perdidos en este caso, la recuperación en muy buenas condiciones, nos puede tomar igual o lo más negativo: seis años", explicó el economista.

En la presentación del primer informe de la situación económica del país, correspondiente a 2021 y desarrollado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), De Rosa calificó la pérdida de empleos como uno de los golpes más duros de la crisis en el 2020.

"Si nosotros vemos el número de empleos perdidos en el sector privado y se toma lo que se ha perdido en el sector informal, que es más o menos el 60 % de los empleos que existen en El Salvador, se tiene que la pérdida de trabajos formales estuvo en el orden de 105,000 y 115,000 al cierre del año pasado", estimó.

Para De Rosa, recuperar los empleos tomará más tiempo aunque la economía salvadoreña crezca y la única forma que esto suceda en un tiempo menor es generar confianza en el sector privado y que haya disponibilidad de recursos para financiar la inversión.