AAC suspende operaciones de VECA tres meses

La Autoridad de Aviación Civil (AAC) autorizó a la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) la suspensión de sus operaciones durante un período de 90 días calendario para proceder con su reorganización, según informó ayer el director ejecutivo de la entidad reguladora del sector, Jorge Puquirre.El pasado 16 de enero trascendió públicamente que la empresa había suspendido sus operaciones debido a problemas financieros. En un primer momento la AAC no quiso confirmar el cierre de operaciones de la aerolínea.Puquirre aclaró que VECA tiene su permiso de operación y certificados vigentes. “Ellos han pedido una suspensión temporal para efectos de reorganizarse”, declaró el funcionario, quien aseveró que el caso está previsto en la legislación nacional. “Se le pueden dar hasta 90 días a cualquiera que tenga un permiso para suspender operación (...) si ellos no continúan después de 90 días se les cancela el permiso”, añadió.Según Puquirre, la suspensión inició el 16 de enero. La aerolínea comunicó a la AAC que busca otro tipo de aeronaves para operar, ya que las que tenía –dos aviones Airbus A319 alquilados– no le eran rentables para el negocio porque se ubicaban en el segmento de bajo costo. “Están en conversaciones con otros operadores que tienen aviones más pequeños”, comentó el director ejecutivo. Si VECA encuentra un nuevo socio la AAC tendrá que autorizar la operación.En Costa Rica, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) abrió un expediente en contra de VECA por haber suspendido, de forma abrupta, sus vuelos hacia ese país, sin haber recibido autorización, según publicó el periódico La Nación.VECA volaba a ciudad de Guatemala, Managua y San José, Costa Rica. El pasado 17 de enero suspendió su vuelo a ese último país. Dos días después la aerolínea envió correspondencia a la DGAC para notificar que por una reestructuración ponía en pausa su operación hasta el 17 de febrero próximo.