ACAFESAL dice no puede absorver el alza salarial

La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) afirmó ayer que el sector cafetalero no está en condiciones de absorber el aumento al salario mínimo que se aprobó la semana pasada. Esto ante la baja producción y productividad que enfrentan.

La gremial aclaró que, aunque está de acuerdo con la iniciativa, "es necesaria la creación de un nuevo fideicomiso que proporcione un financiamiento no reembolsable, así como se creará para otros sectores". El presidente de ACAFESAL, Omar Flores, puntualizó que el sector opera con pérdidas.

Por años, los caficultores han pedido al Gobierno una solución al tema de deuda. Hasta enero de 2021, la deuda de los caficultores con el sistema bancario nacional, superaba los $194 millones.

Rolando Castro, ministro de trabajo

Además de la baja productividad del sector cafetalero por los efectos de la roya, ACAFESAL expuso que también se enfrentan a los bajos precios internacionales y el alza en el precio de los fertilizantes.

Hace unas semanas, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de un fideicomiso para el rescate de la caficultura. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha especificado con qué fondos se financiará este instrumento. El incremento al salario mínimo del 20 % en el sector cafetalero quedó establecido en $240, $40 más que el definido en 2017.

Diferentes funcionarios de El Salvador han declarado que no hay motivos ni argumentos válidos para que los empresarios deban aumentar precios o prescindir de personal ante este cambio sorpresivo "porque la mipymes va a ser subsidiada por el estado", dijo Rolando Castro ayer en la sede del Ministerio de Trabajo. "Aquella teoría de ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) de que un incremento al salario mínimo llevaría a las mipymes a despedir personal se terminó. A través de la unidad de inteligencia de mercado laboral del ministerio de Trabajo esto ha sido descartado", dijo Castro.

El ministro añadió que "no habrá un empleador que tenga el argumento de decir que va a suprimir, destituir o que va a separar a un trabajador con el argumento del salario mínimo, quien lo haga lo está haciendo por cualquier otra situación que no corresponde a esto, sino cumple el debido proceso el ministerio de trabajo intervendrá de forma directa ante cualquier tipo de abuso empresarial que se quiera dar".

Omar Flores, presidente ACAFESAL

El ministro alabó "el sistema integral" de aumento al salario mínimo porque incluye otras medidas como la distribución de 1.2 a 1.7 millones de paquetes alimentarios, el fideicomiso que subsidiará a las mipymes exclusivamente y además la acción de la Defensoría del Consumidor.

Dijo que en cuanto salga publicada la ley en el Diario Oficial el ministerio "lanzará a todos sus equipos e inspecciones en todo el sector productivo del país, de todos los rubros, para garantizar que ese incremento les llegue como corresponde".

El ministro criticó que el sector empleador se abstuviera cuando se tomó el acuerdo. "Hoy que es subsidiado esperamos que votaran, al final no argumentaron, no sustentaron ni justificaron, no dieron planteamiento técnico, lo único que dijeron es que no votaban" en la sesión del consejo de salario mínimo.

Fondos

El ministro Rolando Castro manifestó que los fondos para el subsidio están listos, y que los empresarios solo deberán presentar en BANDESAL los comprobantes de haber realizado el aumento.