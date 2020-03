ADES pide garantizar la cadena de suministro

La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) pidió al Gobierno establecer un protocolo que garantice el abastecimiento de productos e insumos para la población, tras la declaración de emergencia en el país por la enfermedad del coronavirus.

El presidente de ADES, José Mayorga, expresó su preocupación por la intención expresada por ciertos alcaldes de cerrar el paso por sus municipios debido a la pandemia, por lo que pidió trabajar en conjunto para llevar los productos de consumo e higiene a los puntos de venta. El temor de la gremial es que comience a haber un desabastecimiento, por lo que urgió a trabajar en dicho protocolo en donde participe el Gobierno, el sector privado e incluso las alcaldías con el objetivo que no se den decisiones arbitrarias.

El dirigente empresarial opinó que el cerco epidemiológico decretado en el municipio de Metapán es completamente justificado, pero dijo que ante la disposición es necesario establecer cómo se abastecerá a la población de esta localidad.

Lo mismo deberá ocurrir si lo anterior se repite en otros municipios, consideró Mayorga.

Insistió en que no se debe de romper la cadena de suministro para que los puntos de venta que abastecen a la población no se vean "amenazados" y no pasar así a un problema social.

"Reconocemos que estamos ante una crisis, y que lo más importante es la seguridad del pueblo. Es totalmente prioridad uno", aseguró.

ADES está integrada por empresas que distribuyen productos de consumo masivo a puntos de venta y mayoristas. El protocolo no es solo para la gran empresa, "creo que es importante que entre las autoridades y el sector productivo se pueda establecer un protocolo precisamente para asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios de primera necesidad", insistió. La gremial forma parte de la Comisión Intergremial de Facilitación de Comercio (CIFACIL).

Esta semana, la directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham), Carmen Aída Muñoz, valoró el que no se hubiera interrumpido el comercio a partir de los decretos de emergencia y pidió garantizar la continuidad de la cadena de suministros igualmente.