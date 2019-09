AFP Confía realiza seminario innovador y creativo

Recordar, compartir historias y frases que los motivaron a ser lo que actualmente son, así comenzó el práctico e innovador seminario Mentalidad fija versus Mentalidad de crecimiento que AFP Confía organizó a través de su programa Confía Gerencial, en alianza con INCAE Business School. Los asistentes al evento fueron los afiliados a la AFP, quienes gratuitamente participaron en esta ponencia.

Luego de la introducción, Héctor Martínez, profesor de INCAE Business School, realizó un ejercicio para determinar si había más mentalidad fija o mentalidad de crecimiento entre los asistentes. Todo basado en los estudios de personalidad realizados por Carol Dweck, profesora de psicología en la Universidad Stanford, quien determina que, en la mentalidad fija la inteligencia y talento son innatos y centrados en el presente; y en la mentalidad de crecimiento los talentos y habilidades se pueden desarrollar centrados en el futuro. Y fundamental es hacer hincapié en la mentalidad de crecimiento, porque su desarrollo conduce a un mejor rendimiento, a nivel personal y profesional.

Cambio

Ante el cambio de pensamiento, Martínez comentó que los sueños juegan un papel importante."Los seres humanos cambiamos por nuestros sueños, si no tenemos sueños no tenemos ese incentivo; no lo podemos visualizar, no lo podemos sentir. Unos lo logran, otros no, otros ni lo inician, nuestras creencias sobre lo que es posible nos lleva a una mentalidad", dijo.

“Hemos celebrado otra edición más del programa Confía Gerencial, con este seminario impartido por el profesor Héctor Martínez, de INCAE Business School, una de las escuelas de negocios más importantes de América Latina”.

René Hernández, director de comunicaciones y mercadeo de AFP Confía.

Para desarrollar la mentalidad de crecimiento, esa que impulsa a lograr las metas personales y para mejorar los ambientes laborales, Martínez hizo mención del cambio intencional, tomando el modelo de Richard Boyatzis, un profesor universitario de la Universidad Case Western Reserve, el cual contiene cinco fases: El yo ideal, que incluye la visión personal de lo que uno quiere llegar a ser; El yo verdadero, que al compararlo con el yo ideal permite evaluar los puntos fuertes y débiles; Plan y agenda de aprendizaje, con objetivos y pasos a dar en cada uno; Experimentación y práctica con las nuevas conductas, pensamientos y sentimientos; y Relaciones positivas que faciliten el proceso del cambio.

Finalmente, hubo preguntas enfocadas en el coaching del tema, donde el profesor de INCAE les solicitó a los asistentes que resolvieran el yo ideal del modelo, de acuerdo a las interrogantes planteadas de la primera fase.