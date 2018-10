AFP Crecer ofrecerá “La ciencia de tu felicidad” con Tal Ben-Shahar

La conferencia denominada "La ciencia de tu felicidad" estará a cargo del profesor y escritor estadounidense-israelí Tal Ben-Shahar, especializado en las áreas de psicología positiva y liderazgo, quien ha brindado las clases más populares en la historia de la Universidad de Harvard.

Este evento impulsado por AFP Crecer es parte de la gira denominada SURA Summit, la cual busca brindar conocimientos relacionados al liderazgo y psicología positiva a sus afiliados. La gira tendrá presencia en Latinoamérica, específicamente en los países de México, Chile, Perú y Uruguay. El próximo 17 de octubre se realizará por primera vez en El Salvador.

Tal Ben-Shahar cuenta con una importante trayectoria en temas de liderazgo y psicología positiva. Se graduó como licenciado en Filosofía y Psicología en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en Comportamiento Organizacional. En la actualidad es profesor del Centro Interdisciplinario Herzliya, consultor y conferencista en temas de liderazgo, educación, ética, felicidad, autoestima, la capacidad de recuperación y el establecimiento de metas.

Este año se han realizado diversas conferencias que ha impactado positivamente en un gran número de clientes.

Es el autor de best sellers internacionales que han sido traducidos a 25 idiomas, entre los que se destacan "Being Happy: You Don't Have to Be Perfect to Lead a Richer, Happier Life" (2010), "Happier: Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment" (2007), "A Clash of Values: The Struggle for Universal Freedom" (2002) y "Heaven Can Wait: Conversations With Bonny Hicks" (1998).

Programa de formación gerencial

“La felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana”.

Tal ben-shahar, Conferencista, consultor y doctor en comportamiento social de Harvard

Conocimiento, experiencia y métodos prácticos y disertados por conferencistas internacionales de importantes escuelas de negocio como ADEN Business School, entre otras, son los elementos que AFP Crecer emplea para ayudar a sus afiliados a construir su futuro y desarrollar habilidades y destrezas necesarias para desarrollarse de manera profesional.

Con este programa, AFP Crecer promueve herramientas de alto desempeño, brinda espacios de actualización en temáticas de gerencia moderna, estimula el liderazgo positivo y promueve la cultura del ahorro, ya que de esta forma se contribuye a tener ambientes laborales más armoniosos y productivos.

El evento se realizará el 17 de octubre y es exclusivo para clientes de Crecer. Más información en www.crecer.com.sv o en sus redes sociales.

Este programa se ve fortalecido con la gira SURA Summit, la cual se realizará por primera vez en El Salvador. La ponencia estará dirigida por el reconocido conferencista Tal Ben -Shahar.

Múltiples beneficios para sus clientes

Crecer cuenta con iniciativas de valor agregado como el Programa de Formación Gerencial, dirigido a clientes para potenciar su desarrollo profesional; el Club de Empleadores, que atiende de manera directa los requerimientos de las empresas inscritas a través de sus diferentes plataformas como asesoría, jornadas de servicio para los afiliados que laboran en las empresas miembros, conferencias sobre Gerencia Moderna y talleres de capacitación relacionados con el Sistema de Ahorro para Pensiones.

Conferencias. Afiliados beneficiados con conferencias de crecimiento profesional enfocadas a su futuro.