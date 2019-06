ANDA busca ordenar finanzas para pagar sus deudas

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) enfrenta varios desafíos, quizás el más urgente es resolver los problemas financieros. Poco antes del cambio de Gobierno la autónoma se vio envuelta en un escándalo por la deuda que habían acumulado con la distribuidora DELSUR. Su nuevo presidente, Frederick Benítez Cardona, señaló que el año pasado cerraron con un déficit de $33 millones.

En una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA realizada la semana pasada el funcionario informó que la deuda con las distribuidoras de energía eléctrica era de $7 millones. El impago de ANDA con DELSUR provocó que la distribuidora amenazara con cortar el suministro a las plantas de bombeo de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. En ese momento la autónoma tenía una cuenta por pagar aún mayor con las distribuidoras que confoman AES El Salvador.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ha tenido que subdidiar a ANDA y triangular los pagos con las distribuidoras, por lo que también tienen cuentas pendientes. Sin embargo no hay consenso en el monto a pagar.

Benítez ya tuvo una reunión con el Ministerio de Defensa, CEL y el Ministerio de Defensa. Esta cartera debe a la ANDA alrededor de $14 millones, que esperan utilizar para pagar por la energía eléctrica.

"Tenemos que ver como hacemos acercamientos con las diferentes carteras y como nos van cancelando la deuda que tienen con nostotros, porque lo que necesitamos para revivir la ANDA es un flujo, inyectarle dinero a las finanzas de ANDA, tenemos que rescatarla financieramente", afirmó Benítez.

La semana pasada además hubo una reunión en la presidencia de ANDA con las distribuidoras de energía eléctrica; sin embargo la institución canceló a última hora el acceso a los periodistas.

Disponibilidad de agua

Las autoridades del gobierno anterior advirtieron de una reducción en el nivel de los pozos de los que ANDA extrae el agua que sirve. Benítez desestimó el dato señalando que obedece a la medición puntual de algunos pozos puntuales. Además, aclaró que no hay un estudio del nivel de los pozos.

"Los pozos de ANDA, los 456, son pozos que están trabajando en donde solo hay siete u ocho pozos testigos que están midiendo.Entonces yo no voy a ser irresponsable y tirar un mensaje de miedo", aseveró.

Afirmó que la autónoma no ha realizado los mantenimientos necesarios a los pozos y que por eso muchos se han cerrado.

"El problema de ANDA es que no se les da mantenimiento, los pozos fallan: fallan las bombas, fallan motores y no tenemos capacidad de respuesta, ese es el problema y no hay que asustar a la genta tampoco", dijo.

Ya en 2005 El Salvador se encontraba en una situación precaria con una disponibilidad de agua de 1,752 metros cúbicos por habitante cuando por debajo de 1,700 se considera "estrés hídridico"; de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Otro reto de la autónoma es mejorar el sistema de tuberías. El Gobierno anterior decía que se perdía alrededor de 50 % del agua; sin embargo, Benítez aclaró que esto no se ha estado midiendo. No obstante, estima que la pérdida puede ser de hasta 65 %.