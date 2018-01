ANEP: Gobierno debe resolver ilegalidades dentro del CNSM

El Gobierno debe solventar las ilegalidades que llevaron a la conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) antes de pensar en nuevas elecciones para la representación del sector privado, que no se ha integrado a este ente de discusión porque no reconoce su legitimidad, explicó Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Ayer, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) anunció que va a convocar a una nueva elección para representantes del sector privado, aunque los que fueron electos a finales de 2016 aún tienen vigente su período.

La institución explicó que estos quedaron destituidos al no haberse presentado todo el año pasado a las sesiones, ya que el reglamento dice que no pueden haber más de cuatro ausencias consecutivas. Argueta reiteró que el sector privado jamás reconoció la legitimidad del actual CNSM porque la elección de los representantes de los trabajadores se realizó con un instructivo que no tenía validez; además, hubo otras irregularidades.

La elección al CNSM de finales de 2016 estuvo marcada por una serie de choques entre los sectores, inició cuando el Gobierno no acuerpó un incremento aprobado por un grupo de sindicatos y la empresa privada. El Gobierno esperó a tener un nuevo consejo, con otro grupo de sindicatos representado, para devolver el decreto.

La ANEP señaló que en la elección participaron sindicatos del sector público, cuando la medida no se aplica para el sector público; además, que el MINTRAB facilitó la creación de más de 80 sindicatos afines y eliminó las credenciales de otros que se oponían.

Toma de instituciones

Luis Cardenal, presidente de ANEP, señaló que el Gobierno también incidió en la junta directiva de la SIGET. Recordó que en el caso del Consejo Nacional del Salario Mínimo, hay una demanda pendiente en la Sala de lo Constitucional.