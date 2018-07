ANEP: Gobierno debe ser claro con China y el Puerto de La Unión

Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que el Gobierno debe ser transparente con la concesión del Puerto de La Unión, seguir un proceso de ley y ser prudente puesto que "no todas las inversiones son buenas".

Ayer la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, advirtió que China tiene una estrategia para aumentar su influencia en Centroamérica y que en el caso de El Salvador están buscan el Puerto de La Unión.

China y Estados Unidos han iniciado una guerra comercial que inició cuando Donald Trump impuso aranceles al acero y aluminio, afectando no sólo a China sino también a Europa y otros países.

Cardenal dijo que el Gobierno debe ser prudente y que el país no debe involucrarse en la guerra comercial no declarada sobre todo por los salvadoreños que viven en Estados Unidos.

Enfatizó en que, aunque el Puerto ha estado abandonado con una serie de anuncios de licitación que no han dado frutos, "no todas las inversiones son buenas" si estas no respetan los derechos laborales de los salvadoreños y cuidan el impacto en el medio ambiente.