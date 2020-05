ANEP: Medidas ante covid-19 no deben ser arbitrarias

Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), afirmó que no conocía las nuevas restricciones que anunció el martes el Gobierno, es decir la autorización de comprar alimentos solo algunos días en función del número de DUI y la prohibición a circular fuera del municipio. Afirmó que las medidas deben de seguir un criterio técnico y no exceder la ley.

En una entrevista en TCS, Simán dijo que "el Gobierno no puede restringir la libertad individual más allá que lo que la legislatura le ha autorizado" y que hay cuestiones prácticas que deben de tomarse en consideración, por ejemplo casos en los que el supermercado más cercano está en otro municipio o el de personas que no cuentan con DUI.

Asimismo señaló que para mantener el abastecimiento se debe de respetar toda la cadena, que involucra a otras actividades, y que las alcaldías municipales tampoco deben de actuar de manera arbitraria aplicando restricciones para la distribución de productos.

"Tú dices que deben estar abiertos los supermercados, ¿y quién va a abastecer los supermercados? Entonces, eso implica que la producción, la distribución y la comercialización de alimentos y bebidas tiene que continuar para poder abastecer los lugares donde la población va a ir a comprar", apuntó.

La ANEP se reunió con funcionarios del Gobierno y el hermano del presidente, Karim Bukele, y detalló las preocupaciones iniciales de la empresa privada en cuanto a la nueva ley de cuarentena. Primero, el cumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en cuanto al manejo de las medidas de contención. Segundo, que no se implementara un cierre total de la economía.

También, la petición de reapertura de las actividades económicas, de forma gradual y con protocolos, que se ha enviado al Ministerio de Trabajo: "Nosotros dijimos que después de estos 15 días era indispensable volver a abrir la economía, por supuesto con gradualidad, por supuesto con protocolos de seguridad", indicó Simán.

Finalmente, que se liberara al sector privado la importación de pruebas para detectar el covid-19, pues estas han estado centralizadas en el Ministerio de Salud.

Simán insistió en que el rol de ANEP no es negociar acuerdos con el Gobierno, pues no es un partido político, sino más bien es hacer propuestas. "El rol de ANEP es proponer y de todas las propuestas que nosotros hemos hecho, especialmente de alivio económico, porque todos los países han aprobado paquetes para levantar la economía, nosotros tenemos semanas de estar diciendo que hay que fijarse en los empleos y en la economía, no solo en la prevención", aseveró.