ANEP denuncia un nuevo caso de espionaje y persecución política

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, hizo pública este día una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la ANEP, luego de encontrar un dispositivo de transmisión de audio y video de largo alcance en sus instalaciones. “No tenemos secretos, no tenemos nada que ocultar, pero exigimos que las autoridades paren esto ya, a la prontitud”, remarcó.Según Cardenal, el dispositivo encontrado es un microprocesador de fábrica LA7058R que contiene micrófono, transmisor de frecuencia de 900 MHZ y antena con capacidad para enviar señal a más de 600 metros de distancia. Dicho aparato fue encontrado en el sistema eléctrico de las oficinas centrales de la ANEP, quienes confirman que el dispositivo no es de uso comercial, sino de utilización especializada.“Los únicos que pueden tener estos microprocesadores es la policía y fiscalía con permiso de un juez. No hemos confirmado que hayan más aparatos en las oficinas, pero hacemos un llamado a las autoridades para que frenen esto lo más pronto posible”, expresó Cardenal, agregando que “la denuncia ya fue interpuesta en la Fiscalía. Esperamos se le dé seguimiento, porque ya habíamos hecho un llamado a la administración anterior del gabinete de seguridad, pero no se hizo caso de el señalamiento”.Durante sus declaraciones, Luis Cardenal dejó en claro que está sería una violación al artículo 2 de la Constitución de la República, el cual establece el derecho a la intimidad para todos los salvadoreños. De igual forma, reiteró que hizo la denuncia en privado anteriormente, pero que, tras los casos de micrófonos encontrados en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), ANEP ha decidido hacer pública la denuncia.“Hacemos un llamado a la sociedad y todas las instituciones ciudadanas a mantenerse vigilantes, condenar el abuso de poder y la violación a la intimidad, defender el derecho a la libre expresión y a disentir democráticamente”, estableció también la ANEP en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Cardenal aseguró que harán presión para que las autoridades lleguen al fondo de los sucesos en esta investigación.Anteriormente, el pasado 10 de enero, directivos de FUSADES denunciaron el hallazgo de un micrófono escondido en una de sus salas de reuniones. El presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán, explicó que durante actividades de mantenimiento preventivo, fue localizado el dispositivo alojado en una de las regletas eléctricas y conectado a una línea telefónica.De igual forma, el 17 de enero, CAMARASAL denunció ante los medios de comunicación que encontró un micrófono oculto en una de las oficinas de la sede central de la gremial. La oficina en cuestión pertenece a un directivo de CAMARASAL, dijeron. El micrófono encontrado en sus instalaciones mide 4 centímetros. Según ellos, el hallazgo ocurrió luego que iniciaran un registro de las instalaciones al enterarse que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) encontró un micrófono oculto en una sala de reuniones.