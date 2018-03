ANEP espera que Gobierno nombre a director en FOVIAL

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) espera desde hace dos meses que el Ejecutivo nombre a uno de los directores del sector privado en el consejo directivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).

“ANEP, de acuerdo con la ley, realizó el proceso interno de selección, y se ha enviado correspondencia al Gobierno hace dos meses y el director nombrado por ANEP todavía no ha sido juramentado”, apuntó Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la gremial empresarial.

Este es otro de los nombramientos en autónomas a los que la gremial da seguimiento. El año pasado, ANEP interpuso un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el nombramiento de directores en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) tras considerar que el proceso de elección no fue de todo transparente.

En ese caso, la ANEP ha solicitado también a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la conformación y autorización de las asociaciones que eligieron a Gregorio Sánchez Trejo como director en la SIGET. La gremial denunció públicamente que el Gobierno “creó supuestas gremiales empresariales” de forma exprés para poder tomar el control de la junta de directores de la SIGET.

En 2017, la ANEP decidió no participar en el proceso de elección del directores del sector privado en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) al encontrar que el MOP había calificado a 1,176 cooperativas y 110 asociaciones, y considerar que había opacidad en el proceso.

“¿De qué estamos hablando? De trabajar de manera conjunta por el desarrollo del país o solamente de acumular control en las entidades públicas para que nadie cuestione lo que hacen esas entidades públicas desde adentro”, dijo Jiménez al consultarle hace unas semanas sobre esa elección.

“No existe un motivo de por qué el Gobierno no ha realizado la convocatoria. Ya pasaron dos meses y no existe ninguno por el cual el director nombrado por la ANEP no ha sido convocado, no ha sido juramentado ni está sesionando”, acotó Jiménez sobre la elección en FOVIAL. El consejo directivo de FOVIAL está integrado por un presidente, que en este caso es el ministro de Obras Públicas; un representante del Ministerio de Economía (MINEC), dos representantes de los usuarios nombrados por el presidente de la república y tres representantes de usuarios de la red vial de diferentes gremiales de los sectores de comercio, industria, agropecuario o de servicios.

En junio próximo vence el período de los otros dos directores del FOVIAL por el sector privado, pero que fueron nombrados gracias a una reforma a la ley de la autónoma que se aprobó en 2012, durante la administración del expresidente Mauricio Funes. ANEP espera iniciar el proceso de selección tras el feriado de la Semana Santa.

“(Esperamos) que se proceda conforme a la ley: ANEP nombra candidatos y el Gobierno los juramenta”, dijo sobre esta elección Jiménez. “Quienes están ahí ejercen contraloría, son minoría normalmente en todas las entidades, y por lo tanto no tienen poder de decisión, pero sí de auditoría y de velar por que se administre de la mejor forma”, comentó sobre los representantes del sector privado en las autónomas.

La ANEP alega representar al sector privado que produce bienes y servicios que conforman más del 95 % de las exportaciones del país. En el caso de las autónomas, se trata de la supervisión y control de $2,200 millones, destacó Jiménez.



3

directores que provienen del sector comercio, industria, agropecuario o de servicios participan en el FOVIAL.