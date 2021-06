ANEP insta al Gobierno a que emita pronto los reglamentos de la ley

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) instó al gobierno a emitir la normativa secundaria de la recién aprobada Ley Bitcóin, ya que consideran que muchos de sus alcances dependerán de estos reglamentos.

"Celebramos que se esté haciendo una apuesta por la tecnología y por los nuevos procesos digitales, pero lamentamos de que de forma abrupta y sin consulta se estableciera en la ley que es obligatorio aceptar bitcóin para todas las personas", indicó Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP.

Un aspecto importante, según dijo, es que se eduque a la población sobre el uso de esta criptomoneda, "porque la gente tiene que entender que bitcóin es una moneda con mucho más riesgo que el dólar", por lo que si no se educa a la población, es la misma población "la que va a cometer errores en el uso o no entender los riesgos y no manejarlos bien".

En el artículo 12 reza que "el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones con bitcóin".

Selva dijo que cada uno de los sectores que conforman la ANEP se encuentran haciendo un análisis sobre los efectos de la normativa. "La ley es un bombazo, pero no dice mucho en la práctica. Entonces, nos urge que el gobierno emita los reglamentos porque eso es lo que va a determinar qué tanto nos va afectar o cuál es el alcance realmente", dijo la directora ejecutiva.

La Ley Bitcóin se aprobó esta semana, unas cinco horas después de haber sido recibida en el parlamento.