ANEP: la industria de alimentos debe seguir trabajando para abastecer a la población

Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) detalló algunos de los puntos que trataron con el Gobierno cuando conocieron el proyecto inicial para la nueva cuarentena vigente por 15 días. Señaló que toda la cadena relacionada a los alimentos y bebidas debe estar autorizada a trabajar.

En la madrugada del martes, los diputados aprobaron una normativa para regular las cuarentenas, aislamientos y mecanismos de vigilancia sobre casos de covid-19. Básicamente con la nueva normativa se está elevando de rango el Decreto Ejecutivo Nº 21, documento en el cual se regulaban aspectos relacionados al manejo de la pandemia.

En una entrevista en TCS, Simán afirmó que el viernes pasado conocieron la propuesta del Gobierno y expresaron cuatro preocupaciones al Ejecutivo y a los partidos políticos: primero, que se debía de cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en cuanto al manejo de las medidas de contención.

Segundo, que no se puede implementar un cierre total de la economía, que más que estar en la discusión era un rumor. También, la reapertura de las actividades económicas una vez pase este período de forma gradual y con protocolos que se han enviado al Ministerio de Trabajo.

“Nosotros dijimos que después de estos 15 días era indispensable volver a abrir la economía, por supuesto con gradualidad, por supuesto con protocolos de seguridad”, señaló.

Finalmente, que se libere la importación de pruebas para detectar el coronavirus al sector privado, pues esto ha estado centralizado en el Ministerio de Salud. La cartera definiría un protocolo con qué pruebas son las autorizadas para comprar, así como de certificar a los laboratorios autorizados para aplicarlas.

Simán insistió en que el rol de ANEP no es negociar acuerdos con el Gobierno, pues no es un partido político, sino más bien es hacer propuestas.

“El rol de ANEP no es negociar con nadie, porque nosotros no somos fuerza política. El rol de ANEP es proponer y de todas las propuestas que nosotros hemos hecho, especialmente de alivio económico porque todos los países han aprobado paquetes para levantar la economía, nosotros tenemos semanas de estar diciendo que hay que fijarse en los empleos y en la economía, no solo en la prevención”, aseveró.

La ANEP, desde que inició la cuarentena, ha manifestado preocupaciones por el impacto económico, lo que provocó “ataques” bajo la forma de señalamientos que para los empresarios la prioridad es “hacer dinero” o “quebrar al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social)”, esto último por el pago de salarios en empresas que no están operando por la cuarentena y si debe o no considerarse como una incapacidad laboral, como dice el decreto original de emergencia.

“La salud es prioritaria, pero mientras nosotros vivimos y tenemos salud, tenemos que comer, y para comer, tenemos que trabajar, todos los salvadoreños”, afirmó Simán.

Ayer en una cadena nacional el presidente de la República, Nayib Bukele, dio información de nuevas medidas que entrarán en vigor mañana, como que solo estaría autorizada la industria farmaceútica, y en cuanto a establecimientos comerciales: las farmacias, supermercados, puestos de venta de alimentos no preparados, medicamentos y del sistema financiero.

Simán agregó que el Decreto Ejecutivo 21 ya regula qué sectores pueden operar y que es de esperar la publicación del Decreto Ejecutivo 22 para conocer con detalle cuáles serán los autorizados. Sin embargo, adelantó que el abastecimiento a la población no depende solo del supermercado, sino que es toda una cadena.

“Tu dices que deben estar abierto los supermercados ¿y quién va a abastecer los supermercados? Entonces, eso implica que la producción, la distribución y la comercialización de alimentos y bebidas tiene que continuar para poder abastecer los lugares donde la población va a ir a comprar”, señaló.

Por otra parte, agregó que no toda la población compra en supermercados, sino que muchos van a tiendas, sobre todo fuera de San Salvador y este tipo de establecimientos tienen stocks más reducidos por lo que dependen de un abastecimiento más frecuente, con lo cual se debe autorizar la distribución de los productos.