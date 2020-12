ANEP y empresarios salvadoreños de EUA firman convenio de cooperación

La Cámara de Comercio Salvadoreño-Americana (SACOC por sus siglas en inglés), principal gremial empresarial salvadoreña de Estados Unidos, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) firmaron un convenio de cooperación para establecer mecanismos y acciones de beneficio, tanto para El Salvador, como para la comunidad salvadoreña en EUA.

“El salvadoreño quiere que el extranjero vaya a invertir a El Salvador, porque la inversión extranjera ayuda también a que el producto interno bruto de un país crezca. Este convenio tiene como objetivo cooperar mutuamente en la construcción de políticas comerciales no partidarias que beneficien a los salvadoreños”, señaló el presidente de SACOC, José Campos.

Javier Simán, presidente de ANEP

Ambas gremiales señalaron la importancia de unir esfuerzos, especialmente previo a la transición en EUA, debido al cambio que tendrá el rumbo de la política en el país, una vez el presidente Joe Biden asuma y dirija la Casa Blanca, que traerá entre otras cosas, una nueva ruta en la agenda migratoria estadounidense.

“Nos afecta y afecta a nuestros empleados la política migratoria. Tenemos empleados que tienen TPS y DACA, esto fue un factor, porque a todos los afecta la cancelación, pero el principal factor es que nos identificamos como empresarios y todo lo que la afecta a los empresarios aquí, en la China o en El Salvador, nos afecta a todos los empresarios”, señaló.

Con el convenio, las gremiales pretenden ser un puente entre los empresarios salvadoreños, el Congreso estadounidense, la Asamblea Legislativa y Gobierno salvadoreño, para buscar políticas de beneficio para la comunidad salvadoreña. Esta es la primera vez que ambos organismos firman un acuerdo de este tipo, que sobrepasa las fronteras salvadoreñas.

“Esta es la primera vez que ANEP sale de las fronteras salvadoreñas para firmar un convenio buscando beneficio para los salvadoreños. A los empresarios nos toca hablar con los sectores políticos porque lo que hacen los Gobiernos y los funcionarios impacta la economía de los países y esta es una oportunidad para generar empleo e inversión para los salvadoreños”, dijo el presidente de ANEP, Javier Simán.

José Campos, presidente de SACOC

Incertidumbre

Campos dijo que entre los empresarios salvadoreños que residen en EUA y buscan invertir en El Salvador existe un poco de incertidumbre, con respecto a las medidas de salud que se han tomado en el país, debido a la pandemia. Algunos empresarios que tenían planeado visitar el territorio salvadoreño en las próximas semanas aplazaron el viaje.

“Teníamos planeado un viaje para enero, pero nos da miedo que nos dejan varados porque de la noche a la mañana cierran las fronteras y no nos dejan regresar y no sabemos. Tenemos una buena relación con El Salvador, hemos hablado con el Ministerio de Economía, pero viene covid y se supone que el comercio no ha parado en El Salvador, pero si nos dejan varados nos da miedo quedarnos allá”, dijo el presidente de la gremial establecida en Washington DC.

SACOC

Fue fundada en 2001 por empresarios salvadoreños que se unieron para promover el comercio y la inversión entre la comunidad salvadoreña, apoyar y promover a las empresas de capital salvadoreño que se establecieron en EUA.