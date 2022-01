ARENA presenta propuesta para derogar Ley Bitcóin

El parlamentario Ricardo Godoy dijo a periodistas que también se presentó una propuesta para que se derogue un fideicomiso -fondo- aprobado en el Congreso para la implementación del proyecto.



La Asamblea Legislativa aprobó el uso de más de 200 millones de dólares para la adopción del bitcóin en El Salvador, de los que se asignaron 150 millones de dólares a un fideicomiso -fondo- administrado por el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).



"Parecería que lo único que interesa en este país es especular con el bitcóin (...) los salvadoreños están teniendo muchas necesidades y no están siendo atendidas por el Estado, lo que estamos haciendo es un llamado de atención a que el Ejecutivo ponga sus buenos oficios para implementar políticas públicas que vayan y atiendan las necesidades de los salvadoreños", señaló.



Godoy apuntó que "todos los salvadoreños tiene la libertad de poder ocupar el bitcóin sin tener como ley que sea moneda de curso legal y que su aceptación deba de ser obligatoria".



Recordó que, recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una petición a que se "le quite el estado de moneda de curso legal al bitcóin en el Estado salvadoreño".



El FMI instó el martes a El Salvador a "eliminar la calidad de moneda de curso legal" del bitcóin y manifestó su "preocupación" por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda.



El Salvador se convirtió a inicios de septiembre en un laboratorio mundial de las criptomonedas con la adopción del bitcóin como moneda de curso legal.



Al respecto, el FMI señaló que "la adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes".



Por eso, instó a las autoridades a "limitar el alcance de la ley Bitcóin eliminando su calidad de moneda de curso legal", además manifestó su preocupación sobre "los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por bitcóin".



El Salvador prevé emitir bonos bitcóin entre febrero y marzo de este año, según lo reveló recientemente el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien espera que dicha "estrategia tenga éxito".



Por el momento, el Gobierno de Nayib Bukele no ha brindado una postura sobre lo mencionado por el organismo internacional.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora