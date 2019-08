ASI: se debe facilitar la transformación energética del país

El Salvador debe avanzar en cuanto a la regulación que facilite la transformación energética, señaló el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, durante la inauguración del Congreso Regional de Energía (COREN) el miércoles de esta semana.

"Por el tema de los renovables existe escasa legislación que no favorece y no facilita el tema de poder usted, como particular, instalar un panel fotovoltaico en el techo de su casa. No tenemos una legislación directa o relacionada con el tema de dar incentivos para la electromovilidad. Son temas que son retos para las empresas eléctricas y para la Asamblea Legislativa", afirmó.

En cuanto a la electromovilidad, la diputada Martha Évelyn Batres explicó que hay una propuesta en discusión en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa que incluye reducir hasta cero el arancel para la importación de vehículos eléctricos. La discusión incluye otros factores, como la formación de mecánicos especializados.

"Esta iniciativa de ley se presentó el 15 de noviembre del año pasado (...) y precisamente incentiva la disponibilidad para que se pueda importar este tipo de vehículos con incentivos fiscales, que tienen que ver incluso de cero arancel para la importación y esto que pueda permitir que los usuarios puedan acceder a precios accesibles", dijo la diputada.

La electromovilidad es uno de los temas centrales del Congreso Regional de Energía (COREN). Tras la inauguración, Cáder destacó las inversiones para transformar la matriz y la necesidad de consolidar políticas regionales.

El Salvador ha seguido una estrategia de diversificación que ha resultado en la incorporación de nuevos proyectos. Sin embargo, en el sector público la inversión ha sido menor.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) amplió la central 5 de Noviembre pero no ha logrado consolidar El Chaparral, una obra que ha sido señalada por corrupción.

Actualmente se desconoce si el proyecto en cuestión seguirá, ya que el nuevo presidente de CEL ha guardado silencio al respecto.