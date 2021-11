Academia prepara para saber invertir y hacer negocios digitales

Ante la era de la digitalización e inversión que está al alza en los últimos años, llega al país la academia internacional Maestría de Inversiones y Negocios Digitales (MINED).

LA PRENSA GRÁFICA habló con Daniel Cueva, CEO de dicha institución, que busca educar a emprendedores en los últimos avances tecnológicos de inversión para que sus negocios se digitalicen y generen más ganancias.

Esta academia está presente en 15 países de Latinoamérica, El Salvador se encuentra dentro del top 5 con más alumnos, que por el momento superan los 17,000 en toda la región. Las carreras duran un año y son de bajo costo.

Cueva explica que los emprendedores no deben tener miedo a invertir, pero que es importante conocer en qué utilizarán su dinero.

"La gente dice que no va a invertir porque no conoce, pero la dirección correcta es que se debe educar para poder hacer inversiones correctas. Cuando uno adquiere conocimiento le pierde el miedo a poder hacer las inversiones porque entiende cómo gestionar sus riesgos", aseguró.

El inversionista y creador de la academia que preparar a los emprendedores en el mundo digital, detalla que una de las principales claves en el mundo de las inversiones es la diversificación. Y que esto lo aprenderán en el "trading", donde hay que saber dividir un monto en diferentes activos, porque así aunque haya pérdidas, siempre se obtendrán ganancias.

"Nunca, por más que veas un análisis correcto y una tendencia alcista, jamás poner toda la inversión en un solo activo financiero", aseveró.

Para el inversionista, que lleva años en el mercado, una importante recomendación sería que el capital como mínimo debe tenerse en 50 activos financieros, así solo se arriesga el 2 % del capital.

Para Cueva, en estos momentos lo ideal es invertir porque ya no es una opción utilizar internet, sino una necesidad. "Es momento de darse cuenta sí o sí, que ya no es una opción no ganar dinero por internet, hoy es una necesidad; y hay que empezar ahora porque más tarde va a ser difícil", aseveró.

La academia está enfocada en dos carreras, el trading y el e-commerce. La primera está enfocada en analizar y operar en mercados financieros. Enseñan sobre acciones, Forex, índices, criptomonedas, entre otros. En la segunda carrera están enfocados en desarrollar habilidades para saber vender en internet. Para más obtener más información se puede escribir a: elsalvador@minedacademy.com