Acuerdo con FMI deberá amarrar medidas para que crezca la economía

El jueves, el Gobierno confirmó que está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para contar un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) del que se desconoce los términos, pero que implicaría, dada su naturaleza, cambios estructurales económicos e institucionales.

Estos cambios deberían ir enfocados no solo en la estabilidad fiscal, sino llevar amarradas medidas que apoyen el crecimiento económico, explican los economistas consultados.

"Los acuerdos con los multilaterales siempre se terminan satanizando por la forma en que se hacen", dijo el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya que aseguró que no implicaría un amento del IVA, aunque no dio detalles de lo que está en la mesa de la negociación y solo adelantó que será de entre $1,300 a $1,400 millones en tres años.

“Es inevitable que se siga teniendo déficit y será inevitable que se tenga deuda, pero sin acuerdo se va terminar colocando bonos a tasas de interés más altas”.



Ricardo Castaneda, economista del ICEFI

En estos acuerdos los desembolsos no se dan de una sola vez, para ello el país deberá cumplir con una serie de compromisos que dependerán en gran manera de la capacidad de negociación del Gobierno, explica Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

"Si el Gobierno llega con un plan muy afinado, donde defina que 'si se hacen estas medidas se van a tener estos resultados' es muy posible que ellos (el FMI) acepten lo que llevan; pero si no hay propuestas se hará lo que el FMI diga. Por eso es fundamental que el país tenga clara esa hoja de ruta", explica.

En este tipo de acuerdos, detalla Castaneda las recetas son diferentes para cada país, pero se espera que además de otorgar fondos para cubrir el déficit de los presupuestos de los próximos años, da ventaja para pagar ya que las tasas de interés van a ser más bajas.

"Es inevitable que se siga teniendo déficit y será inevitable que se tenga deuda, pero sin acuerdo se va terminar colocando bonos a tasas de interés más altas. Si bien es cierto se sigue adquiriendo deuda es a mejores condiciones y eso le sirve para que tenga resultados, para que aumente los ingresos y aumente el crecimiento económico, y con ello en el mediano plazo se reduzcan los niveles de deuda", señaló.

Contrario a otros acuerdos como el "stand by" el SAF es más completo e integral y contempla condiciones estructurales.

Por ejemplo, en Costa Rica, el calendario de acciones que ya se hizo público contempla la aprobación de una Ley del Empleo Público, un proyecto de ley para centralizar y digitalizar pagos de programa de asistencia social; plan de mejora para el cumplimiento fiscal, publicar un marco fiscal a mediano plazo y una estrategia de deuda, entre otras medidas de carácter fiscal.

Uno de los que más dudas genera es cuál será la medida del ajuste fiscal que propondrá el Fondo. Según Fitch este sería de más de un 3.5 % del PIB. ¿Pero cómo se lograría? Para José Andrés Oliva, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) parte de las medidas que se deberían de tomar en cuenta son todas aquellas que impacten al crecimiento económico y la transparencia en el uso de los fondos, para así "entrar en un círculo virtuoso que involucre que los fondos públicos tengan un interés mayor a la tasa de interés que paga por esos fondos. Entonces, si tenemos transparencia y los gastos, puede impactar el crecimiento porque son proyectos de inversión cuya rentabilidad es más alta", dijo.

¿Qué medidas no serían suficientes por si mismas? "Desdolarizar no tiene sentido porque es destruir el ahorro; mejorar la evasión no es suficiente porque el monto requerido para la deuda es más alto, todo esto no es suficiente", explica.

Es por ello que los economistas consultados detallan que un acuerdo de este tipo es a largo plazo y se deberán replantear las metas fiscales.

La presión de la caja chica

"Contar con un acuerdo con el Fondo Monetario es positivo para el país. El acuerdo tiene un impacto fuerte en bajar la percepción de riesgo que tienen los acreedores financieros. Es algo requerido en estos momentos por los riesgos que se han alcanzado, por la calificación que tiene el país, por el nivel de deuda de corto plazo que tiene", agrega Oliva.

El saldo de Letras del Tesoro (LETES) llegó al 2 de marzo a superar los $1,400 millones y se espera una nueva emisión el 11 de marzo. A ello se suma que hay fuertes vencimientos próximamente.

Es por ello que Oliva señala que una de las medidas que deberían de tomarse debe de estar enfocada en controlar la deuda a corto plazo.

“Contar con un acuerdo con el FMI es positivo para el país. Es algo requerido en estos momentos por los riesgos que se han alcanzado y por la calificación que tiene el país”.



José Andrés Oliva, economista de FUSADES

"El manejo de la deuda de corto plazo y la deuda de corto plazo tiene un historial de complicación para el país porque ha sido un vicio. O sea, el tomar deuda de corto plazo para pagar aspectos permanentes ha sido un vicio recurrente en El Salvador. Se han hecho muchas emisiones de eurobonos a largo plazo para pagar los LETES de corto plazo y los LETES han vuelto a crecer otra vez", dice.

Para Oliva es muy revelador del impacto que tiene la deuda de corto plazo en las finanzas públicas, entonces si a través del acuerdo con el Fondo, se traen recursos para saldar la deuda del LETES, eso sería muy conveniente.

Igualmente sería necesario contar con presupuestos totalmente equilibrados y disminuir el peso de la deuda a corto plazo al 5 % de los ingresos.

Para el economista estos aspectos son necesarios para que una reestructuración de corto plazo a largo plazo tenga efectos duraderos.