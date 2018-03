Adjudican 169.9 megavatios de energía renovable

Lee también

El Salvador tendrá más fuentes de energía renovable dentro de su matriz energética tras la adjudicación de 169.9 megavatios (MW), de los cuales 50 MW serán de generación eólica y 119.9 MW de plantas fotovoltaicas.Ayer abrieron las ofertas económicas que presentaron los interesados en proveer esa energía. Las autoridades verificaron 29 propuestas de inversionistas interesados en impulsar proyectos de energía renovable en el país; de esos, cuatro eran de generación eólica (aprovechamiento de la fuerza del viento) y el resto, fotovoltaicos (aprovechamiento de la luz solar). Las ofertas respondían a una licitación que lanzó el país para 170 MW de energía renovable. En ese entonces, plantearon 100 MW de origen solar y 70 MW de eólica.Aún no se han firmado los contratos para dar inicio a las obras, porque hay que esperar la fecha de notificación oficial, que es el 25 de enero. Después, firmarán los contratos entre el 31 de enero y el 27 de marzo.Los ganadores para esta licitación fueron cuatro. La propuesta de Capella Solar es la de mayor alcance. Esta es una empresa que combina capital francés y salvadoreño. El Gobierno le adjudicó a ellos 50 MW, que ofertaron a un precio unitario de $49.55, más otros 50 MW a $49.56 cada uno. Para proveer esta cantidad de energía, construirán una planta solar con una inversión estimada de $150 millones en Ozatlán, Usulután, explicó Emmanuel Pujol, gerente general de Neoen en El Salvador (socio de la empresa).El otro proyecto grande que llevaron en las ofertas es un parque de energía eólica. Este se ubicará en Guajoyo (Metapán, Santa Ana) y proveerá 50 MW. La empresa que lo propuso es Tracia Network Corporation, de Guatemala.Hans Wagner, director de la empresa, explicó que ya operan una planta similar en Guatemala, en San Antonio El Sitio. Explicó que los proyectos energéticos suelen recurrir a créditos para fondearse puesto que son grandes inversiones; en este caso, adelantó que costará más de $100 millones. Tracia ofertó 50 MW a un precio unitario de $98.70Aunque todavía no se conocen los detalles de la construcción de ambos proyectos, las bases de la licitación dejan un plazo de tres años para los proyectos eólicos y de dos años para los solares.Además, se adjudicaron 10 MW a Sonsonate Energía, de generación solar, que ofertó a $67.24 el megavatio, y 9.9 MW a Asocio Ecosolar, también de generación fotovoltaica, que ofertó el megavatio a $54.98.La adjudicación a proyectos solares superó los 100 MW previstos, puesto que con las cuatro ofertas para suministrar energía eólica no lograron la meta requerida. Esto fue así porque la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET) fija un precio techo. Tracia ofertó por debajo de ese precio, pero para los 20 MW restantes no había ninguna oferta adecuada, puesto que o eran de mayor cantidad o estaban arriba del precio máximo fijado.La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ofertó, pero no se le adjudicó nada porque propuso energía más cara, aunque los precios todavía estaban por debajo del techo que estableció la SIGET para energía eólica.