Aduanas de El Salvador atenderán más horas por exceso de demanda

La Dirección General de Aduanas (DGA) de El Salvador extendió su horario de atención porque la demanda de los usuarios ya superó la capacidad actual. También asignarán más empleados para cumplir las tareas.La DGA, en un comunicado, aseguró que este sábado 25 de marzo trabajarán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo 26 de marzo en el mismo. También asignarán más contadores vista y oficiales aduaneros este fin de semana, en una cantidad que no detallaron. Estas personas tienen cargos operativos y están en contacto directo con los usuarios..La decisión se tomó por "el incremento considerable en la demanda de servicios que ha sobrepasado la capacidad instalada en la Aduana San Bartolo", según el comunicado. Como ejemplo, citaron que han recibido 1,500 solicitudes más de despacho de vehículos usados en comparación con inicios de 2016. De hecho, la DGA enfatizó que reforzarán los servicios este fin de semana "en particular a los importadores de vehículos".