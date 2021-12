Advierten que presupuesto 2022 está desfinanciado

El Presupuesto General de la Nación para 2022, aprobado en la sesión plenaria del pasado martes, presenta subestimaciones y proyecciones demasiado altas lo que provocaría dificultades para financiarlo, advierten economistas salvadoreños y calificadoras de riesgo como Fitch Ratings.

El presupuesto fue presentado el 30 de septiembre, un mes después, Fitch Ratings afirmó que "el presupuesto de 2022 subestima el tamaño del déficit fiscal y las necesidades de financiamiento debido a sus supuestos optimistas de ingresos".

El presupuesto 2022 alcanza los $7,967.7 millones, un 7.3 % más en relación al presupuesto aprobado para 2021. El Ejecutivo proyecta que recaudará $6,758.7 millones como ingresos regulares del Estado y obtendrá $498.4 millones como parte de una nueva deuda.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) calcula que un 15.2 % del presupuesto, equivalente a $1,209 millones corresponderán a endeudamiento bruto para el financiamiento del presupuesto 2022 y no solo $498.4 millones de la brecha presupuestaria.

Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, estima que en cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9 % provendrá de impuestos indirectos lo cual reafirma la estructura tributaria regresiva de El Salvador, lo que de forma proporcional afecta en mayor parte a los más pobres.

Asimismo, prevé que el crecimiento de la economía en 2022 volvería a ser pequeña, y a ello se suma que "hay un proceso vertiginoso de concentración del poder que ha provocado que el perfil de riesgo llegara a niveles nunca antes visto".

La economista Tatiana Marroquín, coincide en que esta sobreestimación aumenta el riesgo para El Salvador. "Hay más de $498 millones que no se ha consolidado quién los va a prestar y ahí entran varios problemas que incluyen por ejemplo: el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el aumento del riesgo país. Esos $498 millones que no se tienen y que hay que ir a buscar de alguna manera, va a ser un problema en términos financieros", dijo en una entrevista.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), al igual que el ICEFI, resalta que el gobierno tendrá dificultades para financiar el presupuesto y cumplir con sus obligaciones, lo que elevaría el riesgo de una crisis de deuda. FUSADES calcula que el presupuesto tiene una sobreestimación de ingresos en por lo menos $299.8 millones.

El crecimiento proyectado es de 12.9 %, sin embargo, Carolina Alas de Franco, analista del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación, considera que será difícil alcanzarlo, ya que la parte de la recaudación tributaria proyectada para este año se logró por el efecto rebote de la economía, lo cual no habrá en 2022.

Alas resaltó que salvo algunas excepciones, como en 2011, por una reforma tributaria, la recaudación nunca ha crecido a esas tasas. Por ejemplo, de 2010 al 2019 el crecimiento promedio de los ingresos tributarios brutos fue de 5.7 %.

El economista Luis Membreño coincide en que será difícil mantener la misma tendencia de ingresos observada en 2021, donde se obtuvo un incremento "muy fuerte en más o menos $1,000 millones".

"En años anteriores pueda ser que los ingresos subieran $200 o $300 millones pero son como $750 millones los que lleva de incremento el presupuesto para el próximo año. Se espera que el crecimiento de la economía que ronde los 2.4 % y se tenga una inflación que podría ser del 5 %. Se podría pensar que la recaudación podría estar creciendo al 7 o 10 % pero no 20 %, entonces eso es de analizarse porque una sobreestimación tiene la consecuencia de que se verá proyectado un gasto sobre la base de sus ingresos y si esos no se dan, el déficit crece porque el gasto si se ejecuta", detalló en una entrevista televisiva.

Acuerdo

Membreño indicó que el Gobierno da por sentado que organismos multilaterales como el Banco Mundial le darán préstamos el próximo año, pero esto podría no suceder.

"Eso podría no ocurrir porque no hay un acuerdo con el FMI y no lo habrá así como están las relaciones con Estados Unidos. Entonces ahí hay una sobreestimación en cuanto al financiamiento que se pueda tener", manifestó.

Desde hace varios meses el Gobierno negocia un préstamo de $1,300 millones con el organismo multilateral, el cual implica, además, la puesta en marcha de un programa de ajuste fiscal.

Para la calificadora Fitch Ratings, lograr un acuerdo con el FMI podría aliviar las presiones sobre la calificación soberana del país, que actualmente es "B–" con perspectiva negativa, sobre la que ya pesa una fuerte carga debido a que las opciones financiamiento son muy inciertas.