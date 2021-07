Advierten de alza en precio de tortillas por aumento del gas

Reducir el tamaño de las tortillas o subirles el precio son las opciones que están considerando algunas vendedoras del producto en el Gran San Salvador, tras el incremento que ha presentado el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en lo que va del 2021, aumento que ya no podrán absorber si la tendencia continua al alza, afirman.

Este mes, el cilindro de 25 libras está siendo cotizado en $13.08, sin subsidio. En promedio, una tortillería mayorista consume 14 cilindros de 25 libras semanales, lo que significa que en ese período, su gasto total solo por el producto es de $183.12, esto considerando que no cuenta con subsidio, no paga porque se lo lleven y que su distribuidor no cobra comisión.

"Necesito el gas para trabajar y qué voy a hacer. Si sube más tal vez le reduzca el tamaño, yo doy 16 por $1 y lo que a mí me alivia es que doy a domicilio de 14 por $1. No hayamos de donde estirarnos, el maíz está caro también, la bolsa carísima y la gente ni una manta trae", afirmó Ana Gladys Zepeda, propietaria de la tortillería TortiAbuela, en Merliot, La Libertad.

El gas licuado es un derivado del petróleo el cual ha experimentado alzas durante el año, llegando a superar el valor promedio desde la pandemia. La presentación de 25 libras ha aumentado $2.16, en comparación con enero cuando costaba $10.92. En los últimos tres años, la presentación ha tenido una variación de 37.8 %. En julio de 2019, el precio era de $9.49.

Esta presentación es la más usada por los salvadoreños, según cifras de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, que en 2020 registró una venta anual de GLP efectuado por compañías envasadoras de 103.7 millones de cilindros de 25 libras.

"Yo mantengo los precios en las tortillas, cuatro por la cora y 16 por el dólar, el precio se mantiene aunque los productos estén caros. Si sigue subiendo yo lo que haría es hacer las tortillas más pequeñas", expuso Luz Zepeda, de la tortillería Martita, en Santa Tecla.

Pero no todas las tortillerías están absorbiendo el aumento en los precios. La propietaria de la tortillería Delmy, en San Salvador, indicó que está dando una tortilla menos por el dólar y no duda en que dará menos si las alzas continúan. La comerciante evitó brindar su nombre.

El febrero el Ministerio de Economía (MINEC) subió el subsidio del GLP de $5 a $8.04, sin embargo no todos los salvadoreños son beneficiados y tampoco se puede obtener más de un subsidio por mes.

"El que no tiene subsidio se ve bien afectado. Mi sustento es de echar pupusas y yo me veo bien afectada por el gas que va en aumento, no solo es gas sino todo", manifestó Antonia Ramírez, vendedora de pupusas, quien aseguró que compra el cilindro a $13.15 y paga $2 adicionales porque me lo lleven a su casa.

Durante el 2021, el cilindro de 35 libras ha subido $3.03, el de 20 libras $1.73 y el de 10 libras $0.86. Con los incrementos en la gasolina, alimentos, gas propano y el plástico, propietarios de pequeños comedores también están considerando aumentar los precios en sus productos, otros dicen que podrían cambiar de rubro al no poder seguir absorbiendo las alzas.