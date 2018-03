Advierten impactos del proteccionismo

Lee también

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, alertó sobre la guerra comercial que estallaría entre China y Estados Unidos a consecuencia del proteccionismo defendido por Donald Trump, que calificó de un desastre.Durante su participación en la mesa redonda en el Foro Económico Mundial de Davos sobre los peligros de un regreso a las políticas proteccionistas, el director general de la OMC aseguró: “Todos tenemos la responsabilidad de que eso no ocurra”.Para evitarlo habrá que poner en marcha “un sistema multilateral efectivo: cuántos más acuerdos bilaterales y regionales, mejor”, dijo.Junto a Azevedo participaron la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom; el consejero delegado de United Parcel Services (UPS), David Abney; el responsable de la multinacional estadounidense Honeywell International, David Cote; y el presidente del Instituto Nacional de Finanzas de China, Min Zhu.Min Zhu, que definió el libre comercio como “lo que saca a la gente de la pobreza”, advirtió de que si Estados Unidos impone un arancel del 45 % a las importaciones chinas, “eso le costaría al PIB chino un recorte de un tercio, pero el PIB estadounidense se reduciría a la mitad”.Menos alarmista se mostró David Cote, que aseguró que es muy pronto “para apretar el botón de pánico en lo que a proteccionismo se refiere” y es preferible “esperar y ver qué pasa”.Sí criticó duramente el retraso y las dificultades que ha encontrado el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (TTIP) y dijo que sería “una vergüenza” que no se pudiera cerrar porque en el futuro “Asia representará el 50 % de la economía mundial” y hay que prepararse para eso.En su opinión, lo que no será tan traumático son las relaciones entre el Reino Unido y la UE tras el “brexit”, pues consideró que a partir de ahora las negociaciones se desarrollarán de modo sensato. La comisaria Malmstrom ironizó la posición que ocupa ahora el Reino Unido entre los países que esperan cerrar acuerdos comerciales con Europa.En cuanto a Estados Unidos, si se decide imponer aranceles “provocaría un efecto dominó en todo el mundo, lo que de manera inmediata incidiría en una subida generalizada de los precios”, dijo Malmstrom.