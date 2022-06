Advierten que bitcóin no salvará finanzas de ES

El proyecto de la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador no tendrá efectos reales para aliviar la crisis que afronta las finanzas públicas. Esto es parte de las advertencias que realizan expertos y se plasman en un reciente reportaje publicado por la cadena CNBC.

"En la superficie, todo el asunto de bitcóin realmente no ha valido la pena", considera Boaz Sobrado, un analista de datos de fintech con sede en Londres.

Se estima que, en conjunto, todo el experimento (y todos sus costos asociados) de la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en el país le han costado al Gobierno alrededor de $425 millones.

Según la nota, El Salvador "apostó su salvación económica" a la criptomoneda, pero hasta ahora la apuesta "no está dando los frutos" que esperaba el presidente de la República, Nayib Bukele.

Hay que recordar que el valor de los 2,301 bitcóin que supuestamente están en las arcas criptográficas del Gobierno salvadoreño se ha reducido a la mitad, la adopción de bitcóin en todo el país no está realmente despegando y, lo que es más importante, el país necesita una gran cantidad de efectivo, rápido, para cumplir con sus pagos de deuda de más de $1,000 millones en el próximo año.

Esto se produce cuando el precio de bitcóin ha caído más del 70 % desde su pico de noviembre de 2021, y más del 55 % desde el momento en que Bukele anunció su plan. Al cierre de esta nota, s e encontraba en los $20,800, lo que representa una leve disminución del 1 % comparado con la jornada anterior.

"En términos de su situación financiera, El Salvador está en un lugar muy difícil. Tienen muchos bonos que se negocian con grandes descuentos", continuó Sobrado en el reportaje de CNBC.

Reportes tanto del banco de inversiones JPMorgan como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten que el país se encuentra "en un camino insostenible", con necesidades brutas de financiamiento que superarán el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2022 y una deuda pública encaminada a alcanzar el 96 % del PIB para 2026 con las políticas actuales.

“El avión se va a estrellar eventualmente, si no cambian las cosas. Si no suben impuestos, recortan gastos y empiezan a ser mucho más disciplinados”.



Frank Muci, miembro de London School of Economics.