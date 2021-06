Advierten sobre posible ola de estafas con bitcóin

Elmer Dubón, trader y cofundador de Nación Crypto y Lorena Esther Robles, criptoinfluencer y cofundadora de Bitchange SV hablaron esta mañana en una entrevista radial sobre sobre la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador y advirtieron sobre la ola de estafas que se podría avecinar ante el desconocimiento de la población salvadoreña sobre esta criptomoneda.

“Una ola de estafadores va venir. Y no me refiero a estafadores que van a pedir recompensas en bitcóin o que van a hacer lavado de dinero. No me refiero a eso. Me refiero a estafadores que van a llegar donde usted y le van decir mira tengo un un bitcoin y traen una monedita dorada y te la venden en 36 mil dólares”, aseguró Lorena Esther Rodas.

“O decirte mira dame $200 yo los voy a invertir en bitcóin y de aquí a una semana yo te voy a traer $7,000 porque tengo la varita mágica y yo sé cómo te vas a hacer millonario”, agregó la cryptoinfluencer

Es por esto que recomendaron a la población a estar atentos a la normativa y que de no estar listos para utilizarlo, no lo hagan.

“En lo que se ha interpretado hasta el momento es que no es obligación, entonces si no se sienten listos, todavía no lo hagan. Si creen que les pueden afectar todavía, pueden continuar con el dólar que creo que eso es bueno, pero este es el momento de educarse e informarse”, dijo.

Rodas aseguró que el uso del bitcóin implicará una gran responsabilidad de parte de los usuarios “porque como es descentralizado, no hay un banco y ninguna institución ni nadie que les vaya a responder si pierden la billetera o pierden la contraseña” y que “en este momento se necesita todavía el dólar porque no está la cultura bien desarrollada”.

La Ley del bitcóin fue aprobada por el parlamento oficialista y publicada en el Diario Oficial la semana pasada por lo que se espera entre en vigencia el 7 de septiembre. Con esta se obligará a personas naturales y jurídicas a aceptarla como medio de pago, "con poder liberatorio" e ilimitado.

Ante esto aseguraron que la imposición del uso del bitcóin complicará la situación para las personas que no tienen acceso a teléfonos celulares con la capacidad de descargar la aplicación Strike o cualquier otra billetera y para las personas mayores que les es complicado entender la tecnología.

“A una persona de 87 años, como la voy a obligar yo a entender una billetera a estas alturas, no es practico. No creo yo que vaya ayudar al proyecto, al contrario, lo va hacer ver como que el proyecto no funciona y puede ser que sean los mecanismos los que no vayan a funcionar, si es que vamos a empezar a imponer algo que el país todavía no está listo para utilizar”, dijo Rodas.

Lorena Esther Rodas es licenciada en Informática y empezó a comprar criptomonedas en el 2016. Tiene una certificación en tecnología Blockchain como consultora de negocios y actualmente está estudiando otra certificación internacional relacionada con esta tecnología. Su empresa Bitchange SV se dedica a cambiar bitcoins a dólares en El Salvador.

Elmer Dubón es cofundador del movimiento Nación Crypto, que nació en la red social Twitter con el objetivo de informar sobre las criptomonedas con tweets e hilos con un lenguaje sencillo para que las personas aprendan sobre el tema.