Agencias de seguridad encabezan lista de empresas demandadas ante el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Prevención Social (MINTRAB) presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) unas 699 demandas a 518 empresas por 1,592 infracciones a los derechos laborales. Según la titular del ministerio, Sandra Guevara, las incidencias están en muchos sectores, incluyendo gobiernos municipales, pero la mayoría de casos está en empresas de servicios y en agencias de seguridad, con 477 y 113 expedientes, respectivamente.“Lamento mucho que incidan las empresas de seguridad (...) porque al personal que tienen no les pagan horas extras, esa es la reincidencia de este tipo de empresas, que son las más violadoras de derechos”, dijo Guevara.Entre las demandas también se incluyen a alcaldías municipales y a un centro de formación, en este último caso, por el despido de trabajadores sindicalizados, así como a empresas de bienes raíces, industria y comercio.Según Guevara, la mayoría de casos de violaciones de derechos laborales se deben a despidos injustificados o al no pago de horas extras.“Cuando las empresas han realizado despidos injustificados y no se presentan a la segunda convocatoria, eso es lo que mayormente el MINTRAB registra”, agregó la funcionaria y explicó que el ministerio llama a las empresas a una mediación laboral con el trabajador, pero cuando se incumple se procede a una multa.En ese sentido, los 699 expedientes presentados ayer implicarían un pago en multas de $418,144.61. Guevara recomendó a las empresas a no eludir los llamados del MINTRAB, puesto que después, además de arreglar la situación con el trabajador, tendrán que pagar la multa.En 2016 se impusieron $2,788,573.73 en multas a infracciones, en su mayoría, por incumplir la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. En el caso del incremento al salario mínimo, la funcionaria anunció que solo se han registrado cinco casos en lo que va del año.