Agricultores cuestionan datos del MAG

Lee también

Los representantes de los productores agrícolas del país señalaron que los datos de previsión de cosechas de granos básicos que dio el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el miércoles pasado son irreales y que contradicen a las mismas medidas y políticas adoptadas por el titular de esa cartera, Orestes Ortez.Según el MAG, durante la cosecha 2016/2017 la producción de frijol fue de 2.9 millones, es decir, suficiente para el consumo de los hogares.Luis Treminio, presidente de la Cámara Asociación de Pequeños y Medianos Productores (CAMPO), dijo que con el caso específico del frijol no están de acuerdo. CAMPO calcula que la producción fue de 2.3 millones de quintales, que deja un ligero déficit de 200,000 quintales, por lo menos.El consumo anual de frijol para los hogares es de 2.5 millones. Este dato no incluye las exportaciones salvadoreñas a Estados Unidos (más otros países) de frijol en grano y frijol procesado.Para Treminio, “si la cosecha tuvo esos resultados, ¿por qué solicitó un contingente de desabastecimiento de frijol? O él se contradice o se equivocó cuando fue a pedir el contingente a los diputados”.En noviembre de 2016 Ortez pidió a los diputados autorización para comprar fuera del país 12,000 toneladas de frijol a un precio más accesible y distribuirlo en el mercado interno. En ese momento, el funcionario dijo que era una medida preventiva para evitar la escasez debido a las consecuencias del cambio climático. Pero esta semana, el MAG consignó que las cifras oficiales de cosecha “garantizan que para 2017 la población salvadoreña dispondrá de la cantidad necesaria para suplir las necesidades de consumo y contar con estabilidad en los precios”.Mateo Rendón, presidente de la Mesa Agropecuaria Rural, también criticó la incongruencia de la información del ministerio y la solicitud a los diputados para importar el grano.“Dijeron que hay suficiente cosecha, pero el ministro fue a pedir autorización para un contingente de 12,000 toneladas de frijol. ¿Acaso no es una contradicción?”, manifestó Rendón.Tanto Treminio como Rendón indicaron que el alza del salario mínimo establecida por el Gobierno, sin haber consultado a los patronos, provocará una reducción en la cosecha.“No hay medidas compensatorias para los agricultores y sus familias. Los ingresos no son proporcionales a los gastos”, dijo Rendón. Aseguró además que para la temporada de cosecha 2017/2018 habrá menos manzanas activas; por tanto, la cosecha podría ser menor.El presidente de CAMPO también dijo que los agricultores no tendrán capacidad financiera para absorber un salario mínimo que ha subido a $200 mensuales para las tareas agrícolas.