Agricultores piden dragar el río Lempa

Lee también

Pequeños agricultores de la zona norte de Usulután pidieron en marzo de 2015 una serie de obras al Gobierno, que incluye el dragado del río Lempa y de bordes de contención en la zona, puesto que las tierras se inundan cuando la presa 15 de Septiembre descarga agua, lo que ha ido generando erosión.La erosión, que es el desgaste de las tierras, ha provocado una reducción en la fertilidad de la zona, mientras que las inundaciones generan pérdidas en las cosechas, según Juan Francisco de Paz, director de la Mesa Agropecuaria Rural Nacional e Indígena.La petición que los agricultores hicieron es al presidente de la República, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana; no obstante, De Paz sostuvo que no han tenido respuesta. Agregó que también han acudido al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).En cuanto a la CEL, los agricultores explican que tras la depresión tropical 12-E, que afectó al país en 2011, un equipo técnico de la autónoma acudió a la zona en respuesta a los agricultores.Los técnicos hicieron una evaluación de las cárcavas en el margen izquierdo del distrito de riego Lempa-Acahuapa; empero, desde entonces señalan que no se ha hecho trabajos en la zona.Con el dragado, que es una operación de limpieza de rocas y sedimentos en cursos de agua, la capacidad de transporte de agua sería mayor, por lo que las tierras que están aguas abajo no se inundarían, lo que ayudaría a preservar los cultivos en la zona.