Agricultura y Ganadería solo compró la mitad de la semilla mejorada para el año

El actual Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dejará pendiente la compra de cerca de la mitad de la semilla mejorada de frijol para entregar a los productores de granos básicos; sin embargo, el titular saliente, Orestes Ortez, aseguró que han quedado $4.5 millones de fondos reservados para este fin.

Son alrededor de 30,000 quintales los que requieren, pero solo compraron 15,000. El resto quedó pendiente, dijo, porque los proveedores ofertaron a un precio que excede el rango considerado por el MAG.

"Solo concurrió una cantidad de productores que sí reunieron las condiciones", afirmó el funcionario, pero aclaró que el resto siempre se podrá comprar a los mismos proveedores si estos ajustan sus precios.

Aunque aún no se ha anunciado quién estará al frente de la cartera en el gobierno de Nayib Bukele, Ortez considera que no habrá problema para continuar la entrega de paquetes, como los de siembra de maíz que no ha terminado, pues el personal a cargo son técnicos que no se irían del ministerio.

"Siempre tuvimos los recursos, a veces que nos fallaron con el frijol, pero finalmente siempre se obtenían. En seguridad alimentaria, en granos básicos, hemos invertido en este quinquenio cerca de $25 millones", agregó el funcionario.

Hasta ayer Ortez no había recibido a ningún representante de la próxima administración para abordar los temas que quedarán pendientes.

Dijo que "lo ideal hubiera sido hacer la transferencia no solo documental, sino que transferencia oral de una serie de cosas", entre estas la presidencia que El Salvador tiene de dos entes regionales: el Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), que es el rector del OIRSA, y el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura (PROMECAFE).

Proyecto RECLIMA

Ayer la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno firmaron el acuerdo para implementar el proyecto "Aumento de la resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco de El Salvador" (RECLIMA).

Lo ejecutará la FAO, tendrá una duración de cinco años y una inversión de $127.7 millones, de los cuales $35.8 millones vienen del Fondo Verde del Clima (FVC), el resto del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el mismo Gobierno.

RECLIMA consiste en restaurar 17,333 hectáreas de ecosistemas degradados, aumentar la resiliencia de 56,600 hectáreas de cultivo y trabajar directamente con 50,000 familias agricultoras.