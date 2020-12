Agro apuesta por innovar en la producción de alimentos

El agro salvadoreño tiene el desafío de alimentar a una población con un territorio relativamente pequeño. Hasta el momento el país depende más de importar productos desde el exterior para el consumo diario.

El proyecto de desarrollo de capacidades para el sistema de innovación agrícola (CDAIS, por sus siglas en inglés) ha implementado en varios países, como Guatemala y, desde 2018, El Salvador.

Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que el desafío del país es “aumentar la productividad en la agricultura y en los sistemas alimentarios en general y eso significa tener una agricultura que permita tener mayor sostenibilidad en el sentido de poder producir todos los alimentos que se consumen a diario país”.

En el país se optó por trabajar con los cultivos de frijol, tomate, café y plátano, no solo innovando en la producción, sino también en la comercialización.

“Producir es algo sencillo, hay semillas, hay agua, insumos y con algo de capital se produce. Pero si no tengo un mercado que me compre a un precio que me permita la producción, no voy para ningún lado”, afirmó Recalde.

Diego Recalde, representante de la FAO en El Salvador

Entre las principales acciones que han llevado a cabo es impulsar la figura de los facilitadores nacionales de innovación, que actualmente son 32 representantes de instituciones y 19 productores.

Estos colaboran con otros agricultores para implementar estrategias .

Uno de los ejemplos es la asociación Productores y Comercializadores Agrícolas de Oriente (PROCOMAO), que se convirtió en proveedor de frijol para el Ministerio de Educación para programas de alimentación escolar.

Esto implicó cumplir requisitos para participar en el mecanismo de subasta inversa de la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS) y desarrollar infraestructura de almacenamiento.

En el caso de café, productores comenzaron a separar las variedades y mejoraron el proceso de secado utilizando camas africanas, para dar valor agregado al grano. Tras este proceso, los caficultores lograron la venta de tres lotes a un precio 43 % más alto que el del mercado.

Mientras que en el caso del tomate y plátano, además de innovación en cuestiones como la semilla y otros procesos agrícolas. También se ha apoyado la organización de productores para que estos provean al mercado formal.

Además de mejorar la productividad y los espacios de comercialización, Recalde señaló que también se necesita un cambio de paradigma en la agricultura.

“Ha habido un abandono del agro en general desde mediados de los años 70 por el conflicto interno, por la migración de la población que se fue de las zonas rurales. (...) Desde entonces la producción ha ido cayendo y ya no representa ni el 3 % del PIB”, afirmó Recalde.

Sin embargo, señala que el país importa $850 millones al año en alimentos solo por la vía formal, al sumar lo que puede entrar por contrabando, la cifra sobrepasaría más de $1,000 millones. Esta suma se traduce en empleos que se generan en los países vecinos y no en El Salvador.

En el último Panorama de Seguridad Alimentaria de América Latina que publicó la FAO, El Salvador figuraba entre países que podrían ser más afectados por el covid-19 en cuanto a aumento del hambre, no solo por la pobreza, sino también por ser un importador de alimentos.

“Buena parte de la recuperación de 9 puntos del PIB que se pierda este año pueden ir por la vía de la reactivación agropecuaria”, concluyó Recalde.