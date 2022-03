Agroecología previno el hambre en familias de Santo Tomás

A 14 kilómetros de San Salvador, un grupo de mujeres lidera la producción de alimentos para sus hogares y comunidad, a través de la agroecología, con la cual no solo es posible prevenir el hambre, sino también comer más saludablemente.

Eso demuestran Apolinaria, Rosa y María Lilian, del cantón Caña Brava, en el municipio de Santo Tomás, a quienes, además de unirlas un lazo familiar, las unen las ganas de animar a sus vecinos y desconocidos a que produzcan sus propios alimentos, para enfrentar la crisis económica y las alzas en los precios de los alimentos.

Apolinaria afirma que empezó a aprender sobre la agroecología hace cuatro años y ha encontrado en ella una forma de sostener a su familia. "Mi esposo, desde la pandemia, ya no trabajó porque ya tiene 68 años. Él me ayuda a cambiar las plantas de un lado para otro y así vamos pasando y ya sacamos para las tortillas, compramos la leña y el maíz, las echamos y las guardamos", dice.

Según el informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional 2021, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el covid-19 trajo más hambre al mundo y El Salvador no se libró de eso.

El reporte detalla que la inseguridad alimentaria moderada o grave pasó en el país de 42.2 % en el período 2017-2019 a 47.1 % en 2018-2020, 4.9 puntos más, lo que implica que el último periodo, 3 millones de salvadoreños no tuvieron un "acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales, que puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos".

Pero ni la pandemia, ni los altos precios han provocado que estas mujeres dejen de comer, según explican.

"Aquí hay una compañera que me dice: ‘deme $1 de tomate y le voy a dar $1 de pan’. Por ejemplo, mi nuera está aparte, yo le he dado para que siembre y ya empezó también como ha visto que es bonito. Y ella me da y yo le doy", comenta Apolinaria, de 58 años de edad.

"Yo ya no voy al mercado, yo paso vendiendo de casa en casa. Salgo una vez al mes, a veces llevo una ruda, apio, zacate de limón, romero o tomillo y plantas. También hago los manojitos de olores, la gente ya sabe", agrega la pequeña productora.

Yuca, chilipucas, güisquiles, ayote, espinaca, zanahoria y mora, forman parte de la gran variedad de productos que son cultivados por estas mujeres y vendidos a bajos precios en la comunidad, porque "la idea es ayudar a que se ahorre" unos $0.05 o $0.10, dice Rosa, prima de Apolinaria.

"Hoy que estuvo carísimo el güisquil, a $0.50 cada uno, siempre lo daba a $0.20 o a $0.25. Por ejemplo, hasta febrero estuve vendiendo bastante tomate, pero yo he estado vendiendo barato no caro, porque no podemos dar igual que en el mercado porque uno va buscando que la gente vaya ahorrando. Por ejemplo mi hermana cosecha aguacates, majonchos, guineo de seda y ella vende bien barato también", agrega, mientras riega las chilipucas que sembró gracias a un intercambio.

Al igual que su prima, Rosa motiva a otras mujeres de su familia a que siembren sus propios alimentos. "Le digo a mi hija que es necesario que lo tenga en la casa, le he dejado plantas medicinales y ya va queriendo aprender un poquito. Yo estoy promoviendo todo esto con los vecinos, que miren: con esto uno se mantiene, ya no anda comprando", explica. Asegura que tampoco va al mercado pues todo lo que necesita lo tiene en su casa.

"Yo cuando me hago un huevo agarro ramitas de cebollín y las frío y le echo huevo. Si quiero sopa, corto la espinaca y también le echo", manifiesta Rosa. Los huevos no los compra en tienda, aclara, ella tiene su gallinita ponedora.

Nada se desperdicia

La ceniza, el estiércol de vaca o gallina, el afrecho de zompopo, los cascarones de huevo y otros desperdicios son reutilizados por estas mujeres para crear sus propios abonos y foliares.

María Lilian es otra de las 20 mujeres que tienen sus huertos en el cantón Caña Brava, con el apoyo del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás.

Comenta que inició con la preparación de abonos desde hace tres meses y ha comprobado que son efectivos. "Ya no estamos usando otros abonos y hemos visto que las plantas se ponen bonitas y producen, es diferente el abono orgánico al químico, tenemos una mata de güisquil y le estamos poniendo de este abono y sale dulcito, bien diferente al que uno compra en el mercado, por eso estamos decididas a seguir produciendo", expone.

"Los otros están carísimos. Hace poco vino una pareja de jóvenes agricultores y vieron la diferencia entre implementar estos abonos y vieron que ante la situación que nos enfrentamos hoy que los abonos están carísimos, entonces empezaron a juntar los componentes que lleva para hacer su propio abono. Me alegro que ellos implementen también la agroecología", agrega emocionada.

Abonos. Además de sus alimentos, Rosa, María y Apolinaria producen sus propios abonos y foliares orgánicos.

Alimentación. Con la producción de sus propios alimentos, este grupo ha garantizado la comida para sus familias.