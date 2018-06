Al Ministerio de Agricultura le hacen falta $3 millones para la semilla mejorada de frijol

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le hacen falta $3 millones para poder comprar la semilla mejorada de frijol que tiene que entregar este año a los productores de granos básicos. El titular de la institución, Orestes Ortez, dijo esto ante la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa.

“Si la honorable Asamblea Legislativa está en disposición de apoyar a productores, con todo respeto les recomiendo que soliciten al Ministerio de Hacienda que nos brinde un refuerzo presupuestario con $3 millones para comprar semilla de frijol y distribuirla en tiempo”, sostuvo.

El MAG mantiene un programa de apoyo al sector de granos básicos que consiste en un paquete de semilla mejorada de maíz e insumos y semilla mejorada de frijol. Sin embargo, para este año no quedó dinero presupuestado para hacer la compra del grano de frijol.

Esto ha provocado problemas con quienes reproducen la semilla mejorada de frijol para vendérsela al MAG, que luego la reparte. Representantes de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avanamiento Número 1 de Zapotitán (AREZA) y de la Asociación de Cooperativas de Productores Agrícolas de Zapotitán (ACOPROAZ), también asistieron a la Comisión.

Productores de semilla de frijol han sufrido problemas porque algunos entregaron el grano desde hace más de un año al CENTA, que lo almacena en las bodegas frías, y no han recibido el pago. Aunque, el MAG tampoco ha tenido la obligación de pagar porque como no ha iniciado el proceso de compra, no hay una deuda.

"Estamos conscientes que no podemos presentar documentos de deuda, que el Ministerio no nos debe nada porque todavía no nos ha comprado nada. La preocupación nuestra es por qué el Ministerio no nos ha podido comprar y entendemos que es porque no tiene la plata, no tiene los fondos", dijo uno de los representantes.

Ortes afirmó que “tenemos la disponibilidad para comprar la semilla y en coherencia con eso le he solicitado al ministro de Hacienda hacer un refuerzo presupuestario para comprar semilla de frijol”, ante esto, el diputado Mario Marroquín de ARENA propuso que el MAG defina un proceso para garantizar la compra de dicha semilla.

Además, el legislador planteó que se recomiende al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario por $3 millones, lo cual podría gestionarse en la sesión plenaria de hoy.

#MinistroOrtez responde sobre el pago a proveedores de semillas de frijol https://t.co/gmDHPY88HP — MAG (@magelsalvador) 13 de junio de 2018