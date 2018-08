Alistan para finales de año el programa de trabajo para salvadoreños en Canadá

El programa para que salvadoreños tengan una visa de trabajo temporal para llenar las plazas vacantes en el sector de restaurantes en Canadá podría entrar en vigor este año. Sin embargo, los gobiernos de ambos países enfatizaron en que la iniciativa aún se está construyendo y que las personas deben esperar una convocatoria oficial del Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y no caer en fraudes.

Maryse Guilbeault, embajadora de Canadá en El Salvador, explicó que Canadá mantiene un programa para recibir trabajadores temporales y cada año llegan alrededor de 100,000. Este es para todos los sectores, pero depende de que haya una necesidad de trabajadores que las empresas no pueden llenar.

La diplomática comentó que esto podría estar listo para diciembre, aunque realmente el próximo paso le corresponde al sector privado.

El cónsul honorario de Canadá en El Salvador, Jeffrey Moore, junto a Ian Tostenson, presidente de la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de British Columbia, y Daniel Frankel, propietario y CEO del restaurante Tap & Barrel, iniciaron gestiones para que este programa se pueda aplicar de forma masiva con salvadoreños pues en su provincia, sobre todo en el área de Vancouver, tienen 14,000 vacantes que no pueden llenar.



Guilbeault explicó que ahora que han iniciado las gestiones, son los restauranteros los que deben entregar estudios y los requisitos de las plazas a llenar.

"Vinieron y vieron la calidad de los trabajadores salvadoreños, se fueron encantados, ahora les falta hacer su propio estudio de impacto laboral en Canadá", afirmó Guilbeault.

La embajadora de El Salvador en Canadá, Tania Molina, explicó que luego será el MINTRAB el que hará el reclutamiento acorde a los requerimientos de los empresarios de restaurantes. "Estamos expectantes, pero también hemos hecho trabajo, a nosotros nos corresponde buscar a los empresarios", dijo.



Moore explicó que lo importante es que las personas puedan tener algún nivel de dominio del inglés, tener conocimiento sobre el trabajo, un examen psicológico y no tener antecedentes penales.

Canadá luego revisará los requisitos, un punto importante es que la persona no haya tenido estadías ilegales en otros países, es decir, que alguien que haya sido deportado de otro país podría no ser admitido pues estuvo de forma irregular. Aunque en algunos casos esto podría no ser un impedimento; es decir, cada caso se analizará de forma individual.