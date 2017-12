Alpha Inmobiliaria invierte $11 millones en complejo residencial

La firma Alpha Inmobiliaria invertirá $11 millones en la edificación de Alta 510 Apartamentos, un complejo residencial ubicado en la colonia Escalón norte. Los empleos a generar con el proyecto serán 250 entre directos e indirectos.

“Lo que buscamos con este concepto es generar una vivienda, un hogar que pueda tener más permanencia dentro de la vida familiar, y no solo un apartamento donde la gente viva uno o dos años y después tenga que irse porque no tiene espacio o porque no tiene áreas de esparcimiento”, expresó Gustavo Simán, presidente de Alpha Inmobiliaria.

“La idea es generar una marca que nos distinga con proyectos de alta calidad. Creemos que nuestro proyecto ofrece muchas ventajas”.

Gustavo Simán, presidente de Alpha Inmobiliaria

El terreno donde se ubicará el nuevo desarrollo tiene un área de 5,000 varas cuadradas. Este constará de una torre de 14 niveles con 70 apartamentos, área de jardín, piscina, casa club, pista para correr, área de juegos, área de fogata, salón para eventos, sala de reuniones, gimnasio, área para mascotas, sky deck lounge, cuatro elevadores y área de barbacoa, entre otras amenidades.

La firma inmobiliaria se ha trazado como objetivos del proyecto el que las familias disfruten de un lugar donde poder compartir su tiempo libre y facilitar el sentido de convivencia en una comunidad.

“Este es un factor diferenciador. El terreno tiene una vista bastante impresionante de la ciudad. Hemos desarrollado el diseño de tal manera que todos los apartamentos tienen vista”, destacó Simán. “Es un ambiente bastante vanguardista, bastante minimalista, no hemos escatimado en recrear un ambiente agradable que dé una personalidad bien marcada”, agregó.

El proyecto está dirigido a familias que comienzan. Alta 510 contará con caseta de seguridad, control de acceso por medio de tarjeta, un lobby con conserje; las áreas comunes estarán separadas de las áreas privadas. Los estacionamientos serán techados.

Variedad

Alpha Inmobiliaria construirá tres tipos de apartamentos de dos y tres habitaciones en el complejo. El apartamento tipo A tendrá un área de 115 m cuadrados; el apartamento tipo B ha sido diseñado en un área de 118 m cuadrados, y el apartamento tipo C, de 99 m cuadrados.

Todos cuentan con sala, comedor, cocina con mobiliario, habitaciones, baño principal, baño social, terraza y área de servicio.

A cada apartamento se le asignarán dos estacionamientos, para un total de 140 estacionamientos para los condominios y 12 para los visitantes.

El diseño permitirá la ventilación cruzada, vista panorámica y se han adecuado tres áreas para la instalación de aire acondicionado. Los ventanales tendrán una altura de 2.8 metros desde el piso al techo, los que permitirán el ingreso de luz natural.

Los trabajos de construcción comenzarán en febrero de 2018, según informó la compañía. La preventa inició hace unos días. La meta de Alpha Inmobiliaria es entregar los apartamentos en junio de 2019.

Los precios de los apartamentos oscilan entre $159,000 hasta $189,000. “A pesar de que hay muchos proyectos en el mercado creo que nos diferenciamos en el punto de precio más económico; hemos querido ofrecer algo más para que el cliente pueda hacer su hogar. Creo que hemos logrado salir a un precio bastante competitivo”, afirmó Simán.

Alpha Inmobiliaria también planea construir a partir de febrero un edificio corporativo en la colonia Escalón, esquina opuesta al McDonald’s del Paseo General Escalón. El proyecto será de 10 pisos con un área de 3,000 metros cuadrados. El edificio tendrá 150 parqueos.