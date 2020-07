Alza de contagios pone en duda reactivación

La reactivación económica que exige la empresa privada de Honduras para que no se paralice totalmente la actividad productiva es apoyada por varios sectores, mientras que profesionales de la salud consideran que todavía no es el momento, porque el pico de la pandemia de covid-19 todavía no se ha alcanzado.

Tras casi cinco meses de confinamiento y paralización de la mayor parte de la actividad productiva, la empresa privada considera que el país no puede seguir inactivo y de nuevo volvió a recomendar al Gobierno la reapertura de la economía de manera gradual.

A la petición de la iniciativa privada se sumó una recomendación de la Mesa Multisectorial, en la que tratan sobre la pandemia del coronavirus, enfermedad que desde marzo ha dejado saldo de más de 1,000 muertos y cerca de 40,000 contagios en el país.

La Mesa Multisectorial le recomendó al Gobierno que tome en cuenta factores como la pérdida de miles de empleos, el cierre de empresas y muchas familias que siguen sin recibir ingresos desde que el covid-19 se comenzó a expandir y restablezca "la fase uno del plan de reapertura gradual, ordenada y progresiva del sector económico y social a nivel nacional, con las excepciones establecidas".

Desde mediados de marzo el país centroamericano vive bajo un toque de queda que solamente permite la salida de los ciudadanos una vez cada 15 días a partir del último dígito de su carné de identidad o pasaporte, en el caso de los extranjeros.

Los sitios abiertos al público, en horario restringido, de lunes a viernes, son supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador, que atienden a sus clientes según calendario de circulación nacional.

Desde mediados de junio rige la fase uno para la reactivación económica, pero excluye a Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes, que juntas suman 2.5 millones de habitantes, de los 9.3 millones que tiene el país, distribuidos en 18 departamentos.