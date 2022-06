Alza de los precios en El Salvador es por el acaparamiento, denuncian productores

El fuerte incremento que han experimentado en los últimos meses el precio del frijol y del maíz en El Salvador estaría injustificado y obedecería, más que por un efecto del alza en los combustibles o la invasión rusa en Ucrania, a prácticas de acaparamiento y especulación por parte de los distribuidores locales.

Esta es la principal conclusión a la que llegan representantes de las principales gremiales de productores de granos básicos en el país y hacen un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto con inspecciones.

El argumento en el que coinciden los líderes gremiales es que dado que la cosecha 2021/2022 fue más que suficiente para el consumo local de granos básicos y esta ya se encuentra totalmente distribuida en el mercado (con excepción de la reserva para consumo propio), por lo que consideran que el aumento es injustificado.

Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, asevera que la cosecha pasada fue "buenísima" y la vendieron inmediatamente. "No somos los productores los beneficiados con esta alza, esta es puramente especulación de los comerciantes", aseguró.

Por su parte, Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), detalla que la cosecha pasada de maíz fue de casi 21 millones de quintales y la demanda local son unos 18.8 millones de quintales "por lo que hay suficiente para abastecer" y en el caso de frijol fueron 3 millones de quintales y el consumo ronda los 2.4 millones.

"Nosotros somos del criterio que (el aumento) obedece a especulación de parte de los comerciantes y por eso insistimos en la necesidad de la creación en el Gobierno de una reserva estratégica para que se mantengan los precios estables con la oferta y la demanda sin necesidad de establecer precios", expresa Treminio.

Según sondeos realizados en los últimos días por LA PRENSA GRÁFICA en las principales plazas de venta el quintal de frijol de seda nacional costaba $53.30 dólares en junio de 2021 y ha pasado actualmente a $100, presentando un incremento del 87.6 % o $47 dólares más por quintal. El frijol tinto o corriente nacional ha subido un 68.1 %, al pasar de $47.60 dólares a $80 dólares.

A juicio de Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), el alza obedece —en gran parte— al traslado del producto y los distribuidores deben cubrir el gasto por los combustibles. "Una cosa es tener asegurada la cosecha y otra es la disponibilidad del alimento en la cadena de suministro y hay una distorsión del mercado por el traslado del transporte", considera.

No obstante, a juicio de Treminio, el argumento de que esta alza obedece al efecto de los precios de combustibles "no es válido" porque los distribuidores no recorren grandes distancias para distribuirlo y compraron gran parte de la cosecha a precios bajos desde los $15 el quintal de maíz y de frijol a unos $35 dólares, por lo que el margen de ganancia es elevado.

"El problema de los cereales es que se maneja de una manera informal, no hay facturas, son compras directas y no hay un control", apunta el líder de CAMPO.