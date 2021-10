Alza en el precio del diésel impacta al transporte de carga

El aumento en los precios del diésel sigue impactando a los transportistas de carga de El Salvador. De enero a octubre, el galón ha subido un 34 % al pasar de $2.47 a $3.31, en la zona central, sin embargo, los exportadores e importadores se niegan a pagar más por los fletes, así lo afirman la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) y la Asociación de Transportistas de Carga de El Salvador (ATCASAL), las cuales dicen que ya no pueden seguir absorbiendo el aumento.

El flete es el costo que los transportistas cobran por alquilar sus vehículos y movilizar mercancías en ellos. Según cálculos de ASTIC, al 5 de octubre, el flete por un viaje a Guatemala era de $564.80, $64.80 más, en relación a enero.

"Cada centavo que sube el galón de diésel impacta directamente a los costos operativos de los transportistas. Ahorita estamos empezando a negociar con los clientes la subida de los fletes porque ya no podemos. Cuando suben es $0.08 y $0.09 y cuando bajan solo $0.01 o $0.03", expuso Guillermo Massana, presidente de ATCASAL.

"Lo mejor es tratar directamente con los clientes, no tenemos apoyo gubernamental en este aspecto. Vamos a tener que unirnos como sector para que realmente hagamos presión porque usted le dice a los clientes: mire voy a subir los fletes, entonces lo que hacen es decir: ‘bueno, entonces voy a contratar otra persona’. Esa parte es la complicada", agregó el empresario.

La semana pasada el Gobierno anunció descuentos de $0.20 por el uso de la Chivo Wallet en gasolineras, según el presidente Nayib Bukele para borrar varios aumentos del precio internacional de los combustibles, pero las gremiales cuestionaron la iniciativa.

"Es una opción pero por qué no hacer una rebaja a nivel general, o sea, estamos queriendo ayudar a un sector pero no a todos", dijo Massana.

"Eso me parece inusual, que se paguen impuestos y que haya un subsidio de $0.20 al que vaya a pagar con bitcoines y yo que voy a pagar con dólares no me van a dar ese descuento. O sea que si se puede manipular el precio nacional (…) si puedo darle $0.20 de descuento no creen que pueda darme el mismo precio de San Salvador a La Unión", manifestó Raúl Alfaro, presidente de ASTIC.

Alfaro resaltó que solo buscan cobrar más por el alza en los combustibles y no por el aumento en el pago de salarios, las llantas, el aceite y repuestos, cuestiones que también han afectado sus bolsillos.