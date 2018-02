AmCham promueve las tendencias de RSE con empresarios

Las empresas salvadoreñas y del mundo cada día actualizan más rápido sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En ese contexto, la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham por sus sigla en inglés), a través de su comité de RSE, reunió a varios empresarios para que compartieran sus experiencias en proyectos sociales.

En la reunión también participó el coordinador del Programa de Crecimiento Organizacional Responsable del Observatorio UNESCO y experto en ética empresarial, Víctor Martín Fiorino, quien impartió una charla en la que sostuvo que actualmente a las empresas ya no le es suficiente ser eficaces.

“Es necesario unirse al sentido del proyecto de una empresa comprometida desde el aspecto social. Las empresas deben pensar a largo plazo”.

“Ya no es suficiente... Es necesario unirse al sentido del proyecto de una empresa comprometida desde el aspecto social. Las empresas deben tener pensamientos a largo plazo”, agregó Fiorino.

Según datos de AmCham, sus empresas agremiadas representan cerca del 80 % de la inversión estadounidense en El Salvador. Además, las 14 empresas que son parte del comité de RSE de dicha gremial invirtieron $8 millones en proyectos sociales durante el año pasado.

“Indudablemente las empresas están cada vez más comprometidas y conscientes de su rol en la transformación de colaboradores, sus familias y el entorno. Por eso se vuelve vital y prioritario la realización de programas sostenibles, la generación de alianzas y los negocios inclusivos”, expresó el presidente del comité de RSE de AmCham, Jaime Recinos.

“Hay que reconocer el valor de las personas que integran una empresa, el valor de la tecnología y el valor de nuestra relación con el mercado”.

Víctor Fiorino, experto en ética

Entre otros datos, AmCham afirma que sus agremiados han generado más de 150,000 empleos directos en El Salvador, y que la inversión realizada en los proyectos de RSE en 2017 benefició directamente a 400,000 personas.

“La empresas no pueden desarrollarse si no tienen un clima de paz. Este no es solo la ausencia de violencia física, también es trabajar por la sostenibilidad con una mayor equidad, comprensión, inclusión y una menor desigualdad. Hay que reconocer el valor de las personas que integran una empresa, reconocer el valor de la tecnología, reconocer el valor de nuestra relación con el mercado”, comentó Fiorino.



$8

millones es el monto que invirtieron en proyectos sociales las 14 empresas que conforman el comité de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador el año pasado.