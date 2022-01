Analizan patrones de consumo por alza de fletes

Trasladar productos desde Asia a América Latina es hoy más caro que antes de la pandemia de covid-19. Si bien se han mencionado varios factores como detonantes de esta situación que ha generado "cuellos de botella" en la cadena global de suministros, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enfatizó recientemente en uno de estos en especial: los cambios en los patrones de consumo, en especial, los relacionados con productos traídos de Asia.

En la logística internacional, la pandemia desencadenó varios fenómenos. Uno de estos fue la escasez de contenedores. "China cerró, y no llevamos la misma cantidad de contenedores de regreso por el mismo cierre; muchos contenedores se quedaron en patios. Todos los contenedores no volvieron a la fábrica del mundo que es China, y ahí empieza la escasez", explicó en 2021 Ricardo Cruz, gerente general de la naviera ONE Line en El Salvador.

La prioridad era bajar contenedores llenos y subirlos llenos a los barcos, así como mantener la estabilidad de los itinerarios en todos los puertos. Una vez abre Asia, se comenzaron a juntar los barcos pero con contenedores vacíos. Entonces se generó un ascenso en los volúmenes de exportación de Asia, y la saturación de los puertos. En 2020, las cargas en los puertos a nivel mundial se "dispararon", un hito histórico para Cruz. En esto fue determinante el aumento de la carga que se mueve entre China y América.

En los puertos de la costa oeste de Estados Unidos comenzaron a generar retrasos que se mantuvieron a lo largo del 2021; a esta problemática se sumo la poca mano de obra para el transporte de carga vía terrestre, entre otros factores.

El economista Líder del Sector de Integración y Comercio del BID, Juan S. Blyde, analizó en noviembre de 2021 la problemática desde la perspectiva de las importaciones de Asia en el caso de Estados Unidos.

Entre los resultados se destaca que "el costo de envío de los productos manufacturados empezó a desviarse de forma marcada en la segunda mitad de 2020. En cambio, los precios del flete de los bienes no manufacturados mostraron más heterogeneidad con el tiempo y solo difirieron significativamente del valor de referencia en los últimos meses".

Otro ejercicio mostró que "las importaciones de Asia parecen estar impulsando la mayor parte del incremento de los precios del flete. En particular, los costos de transporte asociados con las importaciones estadounidenses provenientes de Asia reflejan desde mucho antes una tendencia por encima de lo normal. Muestran niveles marcadamente más altos que los que corresponden a las importaciones provenientes de América Latina y Europa, que solo mostraron una tendencia por encima de lo normal en los últimos meses".

Una de las posibles explicaciones es el fuerte aumento de la demanda de importaciones asiáticas producto de las modificaciones de los patrones de consumo relacionadas con la pandemia, indica el economista en el blog del BID.

"Incentivado por los cierres, el gasto se desplazó de servicios como el cine, los restaurantes y membresías a gimnasios, al consumo de bienes físicos", indica el artículo.

Esta modificación de los patrones de consumo hacia los bienes manufacturados fue satisfecha, en gran parte, por las importaciones de productos asiáticos, destaca Blyde.

"Durante los primeros siete meses de 2021, las importaciones provenientes de Asia ya se encontraban un 11.7 % por encima comparadas con el mismo período de 2019, mientras que las importaciones provenientes de América Latina y Europa solo estaban un 2.9 % y un 2.5 % arriba de sus niveles anteriores, respectivamente", cita con respecto a las compras de Estados Unidos.

"Un ejemplo que ilustra claramente tanto el cambio de los patrones de consumo como la mayor demanda de bienes manufacturados provenientes de Asia es el fuerte incremento de las importaciones de equipos de ejercicio", detalla.

Ante el confinamiento y el cierre de gimnasios muchas personas aumentaron la demanda por bicicletas fijas, cintas para correr, bancos de remo y otros equipos de ejercicio. Así, en los primeros siete meses de 2021 las importaciones estadounidenses de equipos de ejercicio crecieron un 167 % comparadas con el mismo periodo de 2019. "Este abrupto incremento de la demanda fue mayormente cubierto por bienes asiáticos", remarca el analista.

También aumentó la demanda de electrodomésticos, debido a la mayor permanencia de las personas en sus hogares, que una vez más fue satisfecha por Asia.

"El aumento de la demanda de bienes manufacturados (de consumo) inducido por covid-19, cubierta principalmente por los países asiáticos, enfrentó restricciones del lado de la oferta relacionadas con tiempos de tramitación más largos, congestión portuaria y retrasos, que contribuyeron al incremento de los costos de envío. Una limitación adicional es que la capacidad de oferta de la industria naviera tarda tiempo en reaccionar", menciona en artículo.

"Dada la naturaleza de las fuerzas involucradas, parecería razonable esperar que estas perturbaciones sean transitorias (...) No obstante, que sea transitorio no significa ni que pueda resolverse inmediatamente —ya que las condiciones actuales pueden persistir durante algún tiempo— ni que no pueda tener consecuencias duraderas", finaliza el economista para quien es necesario realizar más análisis.

Consumo. En los primeros siete meses de 2021 creció 167 % la compra de equipos de ejercicios en EUA que se importó desde Asia.