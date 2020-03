Anuncian 5 medidas para afectados por COVID-19

Según lo dispuesto, se congelan por tres meses los pagos de energía eléctrica, agua, cuotas de teléfono, cable e Internet. Las pagos correspondientes a estos tres meses se cancelarán en los siguientes dos años sin que se genere mora ni intereses.

Otra de las medidas plantea suspender el cobro de créditos hipotecarios, personales, de capital de trabajo y de emprendimientos, así como de tarjetas de crédito. El plazo del no pago es para tres meses en los que no se aplicará mora ni multas y tampoco se afectará la calificación crediticia. Los cobros se reanudarán al vencimiento del plazo.

Asimismo, se suspenden los pagos a créditos de casas comerciales por los próximos tres meses. Los pagos se realizarán en los meses que resten de los créditos, sin el cobro de intereses o de mora, y tampoco afectará la calificación crediticia.

Estas primeras medidas aplicarán para "personas que pierdan su trabajo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero", detalló el presidente de la República, Nayib Bukele, en Twitter.

"Personas enviadas a casa sin sueldo, taxistas, profesionales que demuestren caída de ingresos, bares, cafés, meseros... En fin, TODAS las personas que demuestren afectación directa", agregó el mandatario.

El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, aclaró que las medidas se centrarán en "los sectores más vulnerables". "No vamos a permitir abusos ni aprovechamiento. Es importantísimo que entendamos que esto no es para dejar de pagar el agua, la luz, el teléfono o el internet cuando tengo la capacidad de pagarlo, es para el que no puede. Porque si todos dejamos de pagar agua, luz, teléfono, más temprano que tarde el sistema va a colapsar y nos vamos a quedar si agua, sin luz y teléfono todos", recalcó Kattán.

El gabinete económico no detalló a partir de qué fecha estarán vigentes estas medidas. Tampoco ahondó en los criterios que se utilizarán para determinar quiénes aplicarán a los beneficios.

Bukele dijo que las carteras respectivas habilitarán los números telefónicos "para enlistarse".

En su cuenta de Twitter, la distribuidora AES El Salvador indicó que esperan mayor claridad acerca de la ejecución y el alcance de las medidas. "Quedamos en espera por parte de @PresidenciaSV de conocer el mecanismo de implementación y el listado de las personas sujetas a recibir este beneficio".

"Somos respetuosos de los lineamientos de La Presidencia de la Republica y estaremos atentos a la reglamentación que establezca los mecanismos de nuestra actuación", dijo, por su parte, Del Sur.

Dicha distribuidora aseguró la continuidad de su operación y afirmó que apoyará "a las personas naturales y jurídicas afectadas directamente por el COViD-19".

René Portillo Cuadra, diputado del partido ARENA, explicó, sin embargo, que para hacerse efectiva la suspensión temporal de pagos, se requiere de la aprobación de una ley, puesto que aunque el país se encuentre en estado de emergencia, se conserva el principio de reserva de ley, es decir que las facultades de los órganos no se pueden delegar. "Todo lo que implique una obligación impuesta a una empresa privada, como es el caso de permitir que no pague el internet o la energía eléctrica, que son empresas privadas quienes lo prestan, necesitan de una ley para que sea obligatoria", dijo.

El diputado agregó que hoy el Ejecutivo presentará una propuesta a la Asamblea. Como partido no se han reunido para discutirlo, pero aseguró que la evaluarán y acompañarán si esta beneficia a los ciudadanos. "Nosotros no nos estamos oponiendo, lo que estamos diciendo es que ojalá que eso vaya por ley para que sea obligatorio y vinculante para todas las instituciones y empresas", apuntó.