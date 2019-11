Anuncian medidas para el transporte de la caña de azúcar

El Gobierno y el sector azucarero lanzaron un plan de transporte para el período de zafra. Algunos ingenios comenzaron a procesar la caña ayer, el resto lo hará durante la semana. Entre las medidas están gestores de tránsito, el control de las unidades con GPS y la capacitación a los conductores.

Son 1,200 camiones que realizarán 270,000 viajes, entre este mes y abril próximo, desde las tierras de cultivo hasta los ingenios que operan en el país. El monitoreo por GPS de las unidades será para verificar en tiempo real que no haya inconvenientes en la ruta. El transporte de la caña solo se podrá realizar en horarios ya establecidos: desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y desde medianoche hasta las 4:00 a.m.

Las rutas en las que se mantendrán estos horarios son la ruta costera, que comprende los trayectos del puerto de La Libertad y la carretera del Litoral, Cangrejera a San Luis Talpa, la zona de Comalapa, la Costa del Sol y de San Luis La Herradura a Zacatecoluca.

Así como la ruta oficial, que comprende el tramo entre Comalapa y la Terminal del Sur, la calle Principal (en San Marcos) y la calle San Marcos, la avenida Cuba al bulevar Venezuela, el bulevar del Ejército a la 50 Avenida Norte, la calle Fenadesal y avenida Peralta a la Troncal del Norte.

El Viceministerio de Transporte (VMT) también ha puesto a disposición 16 gestores de tráfico para agilizar el flujo entre San Salvador y San Vicente.

Además capacitaron a los motoristas con el objetivo de evitar accidentes y se han revisado las emisiones de gases de las unidades de carga.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que en el país el costo de transporte es más caro que en otras naciones con menos desarrollo de su infraesatructura y agregó que pasar por las aduanas implica en promedio 48 horas, pero que se está trabajando en un plan para facilitar la logística.

Se espera que la zafra resulte en una recolección de unos 7.4 millones de toneladas de caña, superior a los 7.2 millones recogidos en la zafra anterior, y de unos 17 millones de quintales de azúcar.

Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador explicó que la producción de azúcar ha aumentado mucho más que las cosechas y el cultivo porque el sector se ha tecnificado.

"Nuestro reto es producir más con la misma tierra, tenemos proyecciones de crecimiento siempre y cuando hagamos inversiones en tecnología", dijo.